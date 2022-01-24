【大灣區】投資推廣署：香港具「超級聯繫人」角色　本港家族辦公室更易抓緊大灣區機遇

投資推廣署家族辦公室近日於研討會上表示，香港作為大灣區的一部分，其「超級聯繫人」的角色得到將進一步提升，落戶香港的家族辦公室將更容易把握大灣區的龐大投資機遇。對香港金融專業服務界別而言，業內的發展空間亦得以擴展。

香港金融服務業可助大灣區投資多元化

投資推廣署財經及金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德指出，香港一直是連接內地與海外地區的「超級聯繫人」，香港擁有完善的金融體系，包括《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）、股票通、2017年推出的債券通和「跨境理財通」等多個不同渠道，讓全球資產管理公司、家族辦公室及超高淨值人士，均可利用香港這個開放平台，投資內地不同的財資產品，這些都是本港的獨特優勢。

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投資推廣署家族辦公室環球副主管何曉曈說，大灣區標誌着香港進一步融入內地市場。香港作為大灣區的一部分，大灣區於2020年底佔國內經濟約12%，本港於資產管理、金融服務、專業服務，以及快速增長的創科發展的優勢將更為顯著。同時大灣區內的孵化器可利用香港成熟的金融服務業和深圳作為科技中心的定位，作更進一步發展，間接令區內的投資機遇更多元化。

何曉曈續指，香港公司不僅可更輕易地進入大灣區更龐大的市場，並從中獲益，同時還可以享受香港資金自由流動及簡單稅制的優勢。在醫藥、健康管理等特定行業，符合條件的香港公司可享有內地公司同等待遇，適用於相同法規及監管，並同時享有本港資本自由流動等優勢。

香港是通往內地和國際市場橋樑角色

研討會上，黃恆德提及到本港蓬勃的資本市場亦是吸引家族辦公室的一大關鍵，本港是全球第二大財富管理中心，僅次於瑞士，亦擁有亞洲第二大私募股權市場，《有限合夥基金條例》於2020年8月實施後，已有超過400家有限合夥基金在香港成立，為家族辦公室及一眾創業家帶來更多投資與發展機遇。何曉曈補充，香港於慈善事業擁有悠久歷史並已形成一個全面的慈善生態圈，有利世界各地的家族辦公室到香港與相關持份者攜手合作。

數據顯示，香港的私募股權及風險投資公司數量達500多家，當中包括全球20間最大私募股權公司中的15家。

大灣區內超高淨值人士約佔全國整體的20%，其中香港是通往內地和國際市場雙向門戶的橋樑角色，故投資香港是探索區內機遇的重要一步。投資推廣署的家族辦公室專責團隊亦已於去年6月底投入運作，為有興趣來港營辦家族辦公室者提供一站式支援服務，目前已接獲超過50個來自不同地區的查詢，更已成功協助部分家族辦公室落戶本港。

責任編輯：鄭樂怡

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