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【外滙前瞻】英通脹創近30年高加息機會達9成　勿低估聯儲局加息步伐

外匯、商品、債券 18:50 2022/01/24

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美國聯儲局已經多次強調加息，雖然現時美元未有大升，但切勿低估今年聯儲局加息步伐，可能會加快速度並為美元帶來刺激。美國財長耶倫預期如果今年能成功壓抑疫情，相信通脹會緩和，因此對經濟前景感到樂觀。本周市場關注周四（27日）美聯儲議息會議，焦點會放在3月加息的看法，估計會影響美元走勢。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在94.00，阻力位在97.00。

歐洲地緣政局未解決影響歐元反彈

俄羅斯和烏克蘭的危機一觸即發，美國國務卿布林肯警告俄羅斯，若發動攻擊，將作出嚴厲回應。美國貨幣政策方向或會對美元及歐元造成一定程度影響，但只要烏克蘭及土耳其的地緣政局未定，歐元反彈動力始終受限，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周歐元兌美元會保持橫行，支持位在1.1200，阻力位在1.1500。

英國通脹率創近30年高　加息機率達9成

英鎊方面，英國去年12月通脹率升至5.4％，創近30年新高，而12月零售銷售亦按月下跌3.7%，低於前值及市場預期。英倫銀行官員表示，英國通脹依然強勁，加上今年工資價格有增長，可見通脹會維持一段時間，現時目標是將通脹率降至目標水平。市場估計英倫銀行在下次議息會議時加息的機率達9成，本周英鎊重點留意聯儲局貨幣政策取向。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周英鎊兌美元會保持橫行，支持位在1.3420，阻力位在1.3760。

 

責任編輯：嚴熹曼

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