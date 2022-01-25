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【NFT】首個NFT作品101萬售出　花井祐介新推NFT系列　限量1000個（附預先登記詳情及步驟）

個人增值 13:50 2022/01/25

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藝術及創意品牌AllRightsReserved旗下數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB，與日本著名藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）合作推出首個NFT系列《People In The Place They Love》，限量1,000個，即日起接受白名單登記。

花井祐介的作品在市場上一向深受追捧，由木屋、畫作及NFT動畫組成的首個NFT作品《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》，於2021年DDT Store的拍賣中以13萬美元（約101萬港元）售出。

《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》

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花井祐介創作《People In The Place They Love》的靈感來於曾經工作過的酒吧以及在那裏度過的美好時光。因為酒吧現已結業，他一直想在元宇宙（Metaverse）之中重新創建它。花井祐介表示，認為NFT特質正好可以表達出自己創作的想法，故決定今次要發行1,000個限量NFT，屬三個階段中的第一階段，包含1,000個獨特NFT，且將有超過75個屬性以及20個傳奇藝術作品。 

《People In The Place They Love》系列

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是次NFT將於2月發行，並分為預購與公開發售。如果想購買今次NFT，FWENCLUB即日起至2月4日下午1時接受白名單登記（登記表格），可參考以下步驟。

《People In The Place They Love》白名單登記詳情

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平台會因應會員的活躍度，而衡量該會員是否積極參與。FWENCLUB指若擁有是次NFT，或會被邀請加入花井祐介的獨家收藏社群，享受不同的福利和優惠。而擁有者將可獲得社群獎勵，如限量版作品的早期購買權、即將到來的NFT輪候權以及在元宇宙的獨家體驗。 

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 品味投資

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