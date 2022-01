【NFT】首個NFT作品101萬售出　花井祐介新推NFT系列　限量1000個（附預先登記詳情及步驟）

藝術及創意品牌AllRightsReserved旗下數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB,與日本著名藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)合作推出首個NFT系列《People In The Place They Love》,限量1,000個,即日起接受白名單登記。

花井祐介的作品在市場上一向深受追捧,由木屋、畫作及NFT動畫組成的首個NFT作品《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》,於2021年DDT Store的拍賣中以13萬美元(約101萬港元)售出。

■《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》■

花井祐介創作《People In The Place They Love》的靈感來於曾經工作過的酒吧以及在那裏度過的美好時光。因為酒吧現已結業,他一直想在元宇宙(Metaverse)之中重新創建它。花井祐介表示,認為NFT特質正好可以表達出自己創作的想法,故決定今次要發行1,000個限量NFT,屬三個階段中的第一階段,包含1,000個獨特NFT,且將有超過75個屬性以及20個傳奇藝術作品。

■《People In The Place They Love》系列■

是次NFT將於2月發行,並分為預購與公開發售。如果想購買今次NFT,FWENCLUB即日起至2月4日下午1時接受白名單登記(登記表格),可參考以下步驟。

■《People In The Place They Love》白名單登記詳情■

平台會因應會員的活躍度,而衡量該會員是否積極參與。FWENCLUB指若擁有是次NFT,或會被邀請加入花井祐介的獨家收藏社群,享受不同的福利和優惠。而擁有者將可獲得社群獎勵,如限量版作品的早期購買權、即將到來的NFT輪候權以及在元宇宙的獨家體驗。

