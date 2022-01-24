【美股分析】解構Netflix績後急插兩成原因

美股再踏業績期，在上周已有不少公司發布季績，當前有甚麼值得注意？Netflix為何急挫？在業績前，要提大家一點，就是美國聯儲局在當地時間1月25日及26日進行議息。

Netflix績後插兩成

至於業績焦點股，相信非Netflix（美：NFLX）莫屬，一來很多香港人有用其串流服務，甚至是股東之一，二來在績後股價暴挫2成。如果單看第四季業績不會發現大問題，收入為77.1億美元，按年增長16%，符合市場預期。每股盈利為1.33美元，較市場預期0.83美元高。

對於Netflix來說，用戶增長是最重要，在2021年上半年增加了約550萬，在第三季增440萬，第四季預期會達850萬，結果Netflix用戶在第四季實際增加了828萬，按年增長近9%，略低於預期。

從用戶增長地區看，在第四季，美國和加拿大地區的120萬付費用戶增加是自2020年初疫情大流行開始以來最強勁的時期。此外，亞太地區實現了260萬用戶的可觀增長，較去年同期增加200萬有所提升，特別是日本及印度增長強。盡管歐洲、中東和非洲部分增加350萬，較上年450萬有所放緩，但仍算很成功。

未來增長指引遜預期

既然第四季業績無大問題，為何股價會大跌？又是因為管理層指引出事。公司預期2022年第一季的收入為79億美元，較2021年只增長10.3%。不過，Netflix剛上調了美國用戶訂閱費用，基本計劃加了1美元至9.99美元，標準計劃由13.99美元加到15.49美元，高級用戶由17.99美元加到19.99美元，上調收費新客會即時加，舊客暫不受影響直到年底附近，加價都谷不起收入，難免令投資者失望，這是一個預期落差。

另外，Netflix預期純利為13億美元，攤薄每股盈利為2.86美元。不過，對比去年同期純利為17.1億美元，攤薄每股盈利為3.75美元，即是要倒退。

付費用戶增速放緩

最令人失望的是付費用戶在今年首季只預期會錄得250萬淨增長，對比2021年第三及四季，明顯大幅下滑，在2021年第一季用戶增長400萬。

雖然管理層解釋指，大部分新內容將在臨近該期間結束時發布，但內容管理及排片時間絕對是可以掌控，絕非一個好的解釋理由，只反映執行管理不力。

Netflix出現很大的下跌裂口，現時來看持有的可考慮先減持部分，未買的則觀望，等用戶增長勢頭回勇先再諗。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：Netflix績後暴瀉拆局】（收費文章）

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