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Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注

博客 12:30 2022/01/26

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每逢新年，不少品牌都會以該年的生肖作設計靈感，推出新年新品。來年屬虎天下，Onitsuka Tiger 、Converse、Reebok也率先推出賀年別注，無論是衣服或鞋履均大玩老虎圖案或新年潮語，各有各態度。

「別吃太多」短袖tee。（$249／圖片品牌提供）

「今日不營業」商標短袖tee。（$249／圖片品牌提供）

Reebok呼籲提早收爐

Reebok不跟大方向走，把設計意念一轉，決定以輕鬆手法定位，以農曆新年不工作的態度來設計賀年別注新品。為打工一族大膽發聲，提提大家準時「收爐」享受假期。

品牌秉承「敢做例外」的精神，大玩街頭風格，推出結合了傳統農曆新年氛圍元素的新春限定型格潮服，將Work Hard，Play Harder的生活哲學發揮出來，呈現「放假積極分子」的過年新態度。產品上巨型商標印上「CLOSED FOR HOLIDAY（今日不營業）」，下定決心認真過年，好好休息，開啟佛系放假模式。

Onitsuka Tiger Man長袖印花tee。（各$890／圖片品牌提供）

Onitsuka Tiger Man短袖印花tee。（$750／圖片品牌提供）

要到4月中才推出的SERRANO虎紋運動鞋。（$1,090／圖片品牌提供）

有兩種顏色虎紋選擇的拉鏈運動外套。（$1,490／圖片品牌提供）

有兩種顏色虎紋選擇的拉鏈運動外套。（$1,490／圖片品牌提供）

Onitsuka Tiger 科幻猛虎賀新春

來到虎年恰好與品牌名稱商標互相呼應的Onitsuka Tiger，為慶祝12年才一次回歸的虎，品牌簡單直接用上「Year of Onitsuka Tiger」作主題，找來多名藝術家合作呈現一系列以虎為題的服飾。

計劃的第1部分，就是與日本傳奇級插畫家、設計師兼模型製作大師韮澤靖（Yasushi Nirasawa）展開合作，這位藝術家涉獵甚廣，除了日本本土及海外的遊戲外、電影、商業推廣與電視節目等。

例如《懞面騎士》、《超級戰隊系列》、《哥斯拉之終極戰役》和《妖怪大戰爭》的怪獸形象均出自他的筆下，可惜的是他於2016年猝然離世，享年52歲。而Onitsuka Tiger趁著虎年就公開了這位天才藝術家於晚年為品牌創作的紅藍兩色的 Onitsuka Tiger Man畫作，然後移植於tee和衞衣身上。

紅色新年水虎系列衞衣（$539-$839）、女鞋Run Star Hike球鞋（$699-$899）、男鞋Chuck 70球鞋。（$699-$899／圖片品牌提供）

Converse水虎報喜

除了Reebok的別注破格鬼馬外，Converse亦別出心裁，以「水動無形，虎魄無畏」8字作設計理念，巧妙以水虎紋為靈感，水紋象徵如水一般的多樣性，大眾型人可穿搭出無窮變化的風格，至於虎紋又象徵如虎一般勇敢，勉勵大家發揮無畏精神。 當中包括使用雙色麖皮和反毛皮鞋面的經典One Star鞋款，PU中層鞋底和橡膠外底配搭復古後踭標誌。

此外，還有Run Star Hike，Chuck 70和Chuck Taylor All Star CX等多個鞋款。每款鞋面均帶有獨特水虎紋的設計元素，呈現出精緻的印花圖案和刺繡工藝，鞋舌上有著猛虎刺繡標籤，左右鞋墊上不同配色的藍綠色水紋，與紅色虎紋鞋款互相呼應，傳遞虎虎生風的新年氣象。

產品查詢：Converse（2702 9600）、Reebok（3100 0497）、Onitsuka Tiger（2456 9128）

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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