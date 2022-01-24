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【消費優惠】外賣優惠：生記海鮮飯店晚市滿500元送鮑魚　吉豚屋半價換購指定便當

精明消費 07:00 2022/01/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.生記海鮮飯店：晚市外賣滿500元送鮑魚

即日起，生記海鮮飯店推出外賣優惠，凡晚市外賣滿500元，即送一口鮑魚（6隻）一罐。每單只可享用優惠鮑魚一罐一次，所有優惠不設更改及替換或對換現金，數量有限送完即止。

訂餐Whatsapp：5111 0276

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

2.吉豚屋：購買正價外賣便當  半價換購指定便當

即日起，吉豚屋推出外賣抗疫優惠，凡於下午5時後，到吉豚屋旗下各分店購買正價外賣便當，即能以半價優惠（30元）購買「 吉列雞扒牛肉壽喜燒便當」一客。

詳情請向店員查詢。

  •  

3. K11 Art Mall：晚市外賣自取滿200元獲贈50元電子禮券

即日起至1月27日，KLUB 11會員晚市到K11 Art Mall餐廳外賣自取，即可享3大禮遇。

  • 晚市到K11 Art Mall指定餐廳外賣自取美食（晚上6時起），消費滿200元即減50元，透過「K11 HK」App點擊「立即領取」，即可獲取50元餐飲外賣自取電子禮券。
  • 多間餐廳特設精選外賣菜單，低至6折。
  • 另外，同日於K11 Art Mall任何商戶單一電子消費滿300元，登記KLUB 積分，即可獲贈價值高達800元購物及餐飲禮遇。

優惠詳情

撰文：hket小編

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