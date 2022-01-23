【理財個案】剛退休人士買股票致輕微抑鬱　除咗股票仲有咩方法管理退休資產？

讀者丁先生現年66歲，是一位剛退休人士，正在煩惱如何更有效地管理自己的退休金。在剛退休時，開始涉獵股票市場，一切由零學起，每天花大量時間去鑽研各股票，工作量比退休前還要多。但他自覺十分辛苦，因全部時間給了股票，亦因為擔心股票價格上落，影響了他的精神健康。

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與此同時，他身邊的保險經紀朋友向他推介不同的年金計劃。但丁先生有另一個關注令他對年金計劃卻步。他有一名25歲的兒子，丁先生希望這筆財產為自己服務後，日後還可以傳給兒子。但一般年金計劃的設計是，申請者需把資金全數給予保險公司來換取每月的現金流，重點是放棄了資產的擁有權。當然市面上是有一些當派發年金後仍設有退保價值安排的年金計劃，可惜的是退保後取回的現金價值相比申請時所投入的資金少得可憐。丁先生不希望只可留下這丁點兒給兒子，所以年金計劃不被他所接納。

倡小額投注股票當遊戲

筆者建議丁先生喜歡的話繼續投資股票，但只是小額投注當作遊戲一場，自然便不會影響精神健康。同時，筆者建議丁先生可考慮把那筆退休金放進一些有承傳功能的分紅保險內。例如一個供款兩年期的終身保障計劃，安排年繳並預繳餘下的保費，變相一次過供款。在第二年的年度開始，丁先生可以每年從戶口提取最多投放金額的3.75%，作為年金現金流。同時戶口內的現金價值會每年不斷的增長下去，但當然需要留意，需要若干年後才可以達致break even。這樣丁先生便變相有了一個年金計劃，而這個「年金計劃」的退保價值是會不斷的增加。

這種計劃的安排和一般的年金計劃最大的分別是，這種計劃安排的退保價值是隨着時間而增長，但真正的年金計劃的退保價值，若果有的話，則隨着時間而減少。這樣丁先生便可以享受每月有收入外仍有一大筆資產傳給兒子。

自動成承繼人簡單直接

而這種可提取現金的分紅保險，可選擇每一年提取現金與否，不像一般年金計劃固定了每年必須提取。若果某一年不需要資金應用的話，便不在戶口內提取現金，好讓現金價值更大的增長。這樣便可以有更多的資金留給兒子。同時這種分紅保險計劃，可選定兒子作為後續保單持有人，日後萬一丁先生不幸去世，兒子則自動成為資產的承繼人，簡單直接。

（節錄）

【原文：承傳分紅保險 保障兒子生活（收費文章）】

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