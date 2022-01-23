  • 21°C
香港時間 : 2022123日 (週日) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】剛退休人士買股票致輕微抑鬱　除咗股票仲有咩方法管理退休資產？

保險 15:00 2022/01/23

分享：

讀者丁先生現年66歲，是一位剛退休人士，正在煩惱如何更有效地管理自己的退休金。在剛退休時，開始涉獵股票市場，一切由零學起，每天花大量時間去鑽研各股票，工作量比退休前還要多。但他自覺十分辛苦，因全部時間給了股票，亦因為擔心股票價格上落，影響了他的精神健康。

【孫兒18歲正鬧離婚　太婆想守護曾孫可以點做？：按此

與此同時，他身邊的保險經紀朋友向他推介不同的年金計劃。但丁先生有另一個關注令他對年金計劃卻步。他有一名25歲的兒子，丁先生希望這筆財產為自己服務後，日後還可以傳給兒子。但一般年金計劃的設計是，申請者需把資金全數給予保險公司來換取每月的現金流，重點是放棄了資產的擁有權。當然市面上是有一些當派發年金後仍設有退保價值安排的年金計劃，可惜的是退保後取回的現金價值相比申請時所投入的資金少得可憐。丁先生不希望只可留下這丁點兒給兒子，所以年金計劃不被他所接納。

倡小額投注股票當遊戲

筆者建議丁先生喜歡的話繼續投資股票，但只是小額投注當作遊戲一場，自然便不會影響精神健康。同時，筆者建議丁先生可考慮把那筆退休金放進一些有承傳功能的分紅保險內。例如一個供款兩年期的終身保障計劃，安排年繳並預繳餘下的保費，變相一次過供款。在第二年的年度開始，丁先生可以每年從戶口提取最多投放金額的3.75%，作為年金現金流。同時戶口內的現金價值會每年不斷的增長下去，但當然需要留意，需要若干年後才可以達致break even。這樣丁先生便變相有了一個年金計劃，而這個「年金計劃」的退保價值是會不斷的增加。

這種計劃的安排和一般的年金計劃最大的分別是，這種計劃安排的退保價值是隨着時間而增長，但真正的年金計劃的退保價值，若果有的話，則隨着時間而減少。這樣丁先生便可以享受每月有收入外仍有一大筆資產傳給兒子。

自動成承繼人簡單直接

而這種可提取現金的分紅保險，可選擇每一年提取現金與否，不像一般年金計劃固定了每年必須提取。若果某一年不需要資金應用的話，便不在戶口內提取現金，好讓現金價值更大的增長。這樣便可以有更多的資金留給兒子。同時這種分紅保險計劃，可選定兒子作為後續保單持有人，日後萬一丁先生不幸去世，兒子則自動成為資產的承繼人，簡單直接。

 

（節錄）

【原文：承傳分紅保險 保障兒子生活（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 曾少雄 中原金融集團高級副總裁

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

【保險保障】拆解藝人陳彥行墮保單騙局　投保人如何保護自身權益？
2022/01/16
【保險保障】拆解藝人陳彥行墮保單騙局　投保人如何保護自身權益？
【疫苗保險】宏利延長疫苗副作用免費保障至6月30日　客戶毋須登記即可享
2022/01/10
【疫苗保險】宏利延長疫苗副作用免費保障至6月30日　客戶毋須登記即可享
【疫苗保險】友邦延長免費疫苗副作用保障至12月31日　客戶毋須登記即可享有
2022/01/04
【疫苗保險】友邦延長免費疫苗副作用保障至12月31日　客戶毋須登記即可享有
【理財個案】危疾保險保額應該要幾多　多次賠償是否必要？
2022/01/02
【理財個案】危疾保險保額應該要幾多　多次賠償是否必要？
【網上熱話】陳彥行被騙供3,000萬元保單　儲蓄保5大伏位要留神
2021/12/30
【網上熱話】陳彥行被騙供3,000萬元保單　儲蓄保5大伏位要留神
股票 退休金 保險公司 退休 年金

下一篇文章

【保險保障】恒生保險提高新冠病毒病額外保障　新客確診現金賠償增至18萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%
【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%
【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元
【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【反向ETF】跌市都可以賺錢？！　比較全港14隻反向ETF
【反向ETF】跌市都可以賺錢？！　比較全港14隻反向ETF
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款