▲ 【健康增值】新春多飯局易食滯 解滯飲檸檬水好過飲茶？

年尾節慶多多，少不了大吃大喝，煎炸香口食物最受歡迎，一時樂極忘形食多了便覺得飽飽滯滯，亦即是我們常說的「食滯」。營養師徐誌陽指，食滯是由消化不良所致，他認為在歡樂的佳節當中，確實難以忍口，但可以有智慧地選擇東西來食，滿足口腹之慾又不怕食滯。

【咳嗽流鼻水是否已中招？ 分辦新冠病毒與感冒有法！：按此】

避免肥膩油炸及澱粉質

大好佳節，為減輕腸胃的負擔，要智慧地挑食。就如新年時甚受歡迎的盆菜，徐誌陽建議在大魚大肉之中，肥肉要盡量避免，如將雞皮去掉、炆豬肉的肥肉要忍口等，相對蝦、冬菇是較健康的選擇，但分量要適可而止。至於盡吸盆菜醬汁精華的豆卜、枝竹等，美味度自然滿分，但亦是最邪惡的食物，全因油炸後再經炆煮，極之油膩，容易刺激腸胃。

徐誌陽指出，別以為在正餐時多食米飯，減少進食油膩菜式的分量，相對會較健康。事實上，澱粉質亦易令人食滯，糯米、芋頭、米飯等是高澱粉質食物，進食後能在短時間內令血糖升高，令人有種飽滯、懨懨欲睡之感。基於米飯是中國人的主食，徐誌陽建議以仍保留外殼營養的五穀米、糙米等來代替。也別忘記進食足夠分量的蔬菜瓜果，確保每天至少進食如成人拳頭大小之分量。

【急凍比新鮮食物營養低？營養學家教點揀冷凍食物：按此】

檸檬水消滯勝茶飲

為了紓緩飽滯，坊間總流傳不少偏方，飲茶消滯便是其一，但僅限於淺嚐，若從飯前已在喝茶，還不斷一杯接一杯，定會稀釋胃酸，令胃酸不夠力去消化食物，從而影響消化吸收。徐誌陽建議飲用檸檬水，貪其酸性能刺激胃酸分泌和腸臟蠕動，幫助消化。同時，水亦能促進新陳代謝，增加腸臟蠕動，亦有助消滯。

節日期間食得盡興之餘，也要讓腸胃有休息的時間，睡前4小時不食是基本原則。至於愛吃小食零嘴，應盡量避免朱古力、糖果、餅乾等，免得加重腸胃負擔，建議以果仁類為主打，如無添加、少加工的原味杏仁、榛子等，一些糖製、鹽調味的果仁也要避免。

更多農曆新年最新資訊，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包。

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：過年前多飯局易食滯 解滯檸檬水勝茶飲】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經