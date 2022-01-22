【好去處】逛商場偽旅遊打卡　日韓台越4地特色彩燈迎新歲

疫情前，相信不少人每逢新年長假期都會到外地旅行，除了散心亦可以感受不同地區及國家的節日氣氛。不過，受到疫情影響下，旅遊安排通通擱置。好掛住外地？本地分別有4個商場以台灣、日本、越南及南韓4個地方為主題，舉辦彩燈活動讓大家仿如置身在當地，打卡之餘又可以一同開心迎新年。

迎海薈 南韓首爾燃燈節

南韓燃燈節是當地最大型的佛教節日慶典。節慶時，善信們會提着花燈緊隨巨型花車遊行至佛教聖地曹溪寺，喻意驅趕黑暗。商場今年將這個慶典打造成彩燈隧道，並掛滿五彩繽紛的彩燈，加上燈籠上的韓文「福」字，祝福大家財來福到。

翔龍灣廣場 日本秋田竿燈祭

每年8月3日至6日，日本東北秋田縣秋田市會舉行竿燈祭，居民會捧着以竹竿及提燈模仿禾稻而製成的「竿燈」巡行，祈求五穀豐收、無病無災。商場重新塑造神社鳥居的美景，在鳥居兩旁設置3米高的大型七彩竿燈打卡牆，更設有日式太鼓，寓意鼓舞飛騰迎新歲。

港灣豪庭廣場 台灣平溪天燈節

巨型鐵道加上台式鐵道火車裝置，讓大家恍如置身於平溪。隧道內更掛滿繽紛天燈，隧道外則有淡黃色霓虹燈站牌以及木系座位組成古樸的「十分火車站」，重現簡樸氛圍。車站另一邊更設有巨型傳統天燈，祝願新一年平安幸福。

逸峯廣場 越南會安燈籠節

每個農曆月14日，越南會安滿街滿河均遍布燈籠。這次古城的燈光移至商場之中，不只有會安風格的大屋，還有燈籠店，仿如置身會安古城燈籠街。燈籠街巨型裝置旁更有特色三輪車，讓大家拍出充滿異國風情的打卡相。

「彩燈『型』新春」活動詳情 日期：即日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：迎海薈（馬鞍山烏溪沙路8號）、逸峯廣場（粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）、港灣豪庭廣場（大角咀福利街8號）



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作者：王嵐

責任編輯：馮柏偉

【原文：4商場聯辦新春偽旅遊打卡景點 日韓台越4地特色彩燈迎虎年（收費文章）】

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