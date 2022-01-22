【健康增值】鼻敏感可以點預防？　中醫倡分清寒熱強化體質

鼻敏感症狀極纏人，當事人可連續打噴嚏十幾二十次，鼻水長流、淚眼汪汪，精神委靡。天氣轉變固然此症是常見原因，睡眠不足、塵埃、出入溫差大的地方、穿毛衣也動輒可引發。以下由中醫解說鼻敏感防與治，期望盡早遠離這困擾症狀。

鼻敏感原因分內外

註冊中醫師盧文健指出，鼻敏感又稱過敏性鼻炎，這相似於中醫古籍提及的病名「鼻鼽」。中醫鼻敏感的原因，不外乎內外、或不內外病因。

在內因方面，由於肺開竅於鼻，故鼻症狀皆與中醫肺功能相關。若肺氣不足，衛表不固，表現為免疫力失調，若再接觸過敏因素，或天氣突然寒冷等因素，誘發鼻敏感發作。對於先天或後天久病後，容易致臟腑虛弱，尤其脾或腎功能虛衰，除鼻敏感經久難癒外，亦表現消化能力低下、腰膝痠軟和小便清長。

鼻敏感患者有時需「望天打卦」，因此症與季節氣候大有關係。他表示，中醫所云若非其時有其氣，或氣候太過會引致疾病。正常人體會按四季冷暖調節氣血，但假若氣候不按如常改變，或溫度過高過低，或變化過急過大，超出人體適應範圍，影響五臟六腑致失衡，皆可引疾病。其中尤其寒邪，更易損傷體表衛陽，導致肺臟功能失常，誘發包括過敏性鼻炎等病。

鼻敏感預防有法

要預防鼻敏感，方法包括：避免室內常見致敏原，包括塵蟎、動物毛髮；了解自己對哪些食物過敏要減少食用，並少進食生冷食物；出入冷氣場所要有足夠保暖衣物；平常要有充足休息及運動，以保持免疫力平衡。

中藥治療鼻敏感，對反覆發作的慢性鼻炎在紓緩期尤其着重強化體質。盧醫師說：「中醫臨床較常用玉屏風散等，成分包括黃芪、白朮、防風，增強衛表抗病能力。若伴見中醫脾臟腎臟功能不足，隨證使用健脾益腎中藥，例如參苓白朮散、四君子湯或金匱腎氣丸等。」若再發作，初段則應先分清寒熱性質，然後在溫肺止流丹基礎上加減藥味。

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作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：中醫治療鼻敏感 分清寒熱強化體質】

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