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【網上熱話】小學推ZOOM遊學團網上遊日本2日收750元　網民笑搵笨：睇YouTube免費

個人增值 16:20 2022/01/24

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全球受疫情困擾逾2年，港人無法去旅行，學生也失去參加遊學團的機會。近日有小學就決定舉辦網上日本遊學團，讓學生透過ZOOM安坐家中看世界，不過網上旅行竟然也要收費750元，令不少網民感到無奈。

【疫情下唔出席公司活動 上司竟然問點解？ 打工仔可以畀咩反應？：按此

近日有網民在討論區上上載一張小學通告，通告內容是為小學五及六年級的學生舉辦ZOOM遊學團，透過視像形式帶學生遊日本京都，用眼睛感受日本文化。通告上可見視像遊學團雖然為期只有兩日，每日朝10晚5「旅行」7小時，但活動絕非兒戲，不但有安排隨團領隊及當地導遊，每位導師亦會帶着20位同學一同出發遊覽。

遊學團的行程亦極為豐富，除了遊覽京都大街小巷、到訪清水寺、嵐山、大阪環球影城、水族館等，又有互動工作坊教學生摺紙、製作迷你浴衣、日本動漫布袋、壽司製作示範及親嚐製作特別版壽司。學校更為同學安排購物點訂購當地紀念品，整個旅程相當有真實感。

    點擊圖片放大

不過2日遊學團每人就要收費750元，費用包含領隊費、導遊費、導師費及手工材料。雖然學校會資助每位學生350元，學生只需付400元及自備新鮮食材，但網民看畢都笑言「搵笨」，認為現時可在網上免費瀏覽介紹日本的影片，為何仍要收費。亦有不少網民質疑是否「校方夾埋旅行社屈錢」。

■ZOOM網上旅行都要收錢？網民點睇？■

    點擊圖片放大
    +10
    +9

你又覺得價錢合唔合理呢？

 

責任編輯：嚴熹曼

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