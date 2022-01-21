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【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費

澳紐 18:10 2022/01/21

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【移居澳洲】為吸海外人才入境　暫豁免學生及工作假期簽證費

新冠肺炎疫情持續，影響人才流動，導致部分依賴海外人才的國家面臨勞工短缺。澳洲政府公布，為吸引學生和參與工作假期人士入境並工作、紓緩疫情下勞動力短缺的問題，未來8周及12周入境澳洲的學生和參與工作假期人士，可獲豁免簽證申請費。

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取消簽證部分工作限制

總理莫里森（Scott Morrison）宣布，為紓緩疫情下勞動力短缺的問題，入境澳洲的學生和參與工作假期人士將獲豁免簽證申請費。海外學生由1月19日至3月19日期間入境可享豁免簽證費，而持工作假期簽證人士（包括417及462簽證）1月19日至4月19日期間入境可享豁免簽證費。

目前針對國際學生的簽證申請費為630澳元（約3,529港元），工作假期為495澳元（約2,772港元）。由於目前勞動力短缺，澳洲政府亦暫時取消學生簽證持有人的工作時間限制，同時暫時取消持工作假期簽證人士需為同一僱主工作6個月的限制。

【吸移民填補勞工短缺 加國明年新永久居民名額擬上調至41.1萬：按此

莫里森更呼籲海外人才立即起行，希望他們能加入澳洲各地勞動力，幫助澳洲農業、酒店業、以及其他依賴勞動力的行業。

財政部長Josh Frydenberg則表示，政府希望吸引大約17.5萬名外國學生和工作假期人士到澳洲，預計將耗資5,500萬澳元。

需要注意，現時入境澳洲人士必須完成接種新冠疫苗或持有有效的醫療豁免證明。

 

責任編輯：李瑩

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