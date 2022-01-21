【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費

▲ 【移居澳洲】為吸海外人才入境 暫豁免學生及工作假期簽證費

新冠肺炎疫情持續，影響人才流動，導致部分依賴海外人才的國家面臨勞工短缺。澳洲政府公布，為吸引學生和參與工作假期人士入境並工作、紓緩疫情下勞動力短缺的問題，未來8周及12周入境澳洲的學生和參與工作假期人士，可獲豁免簽證申請費。

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取消簽證部分工作限制

總理莫里森（Scott Morrison）宣布，為紓緩疫情下勞動力短缺的問題，入境澳洲的學生和參與工作假期人士將獲豁免簽證申請費。海外學生由1月19日至3月19日期間入境可享豁免簽證費，而持工作假期簽證人士（包括417及462簽證）1月19日至4月19日期間入境可享豁免簽證費。

目前針對國際學生的簽證申請費為630澳元（約3,529港元）， 工作假期 為495澳元（約 2,772 港元 ）。 由於目前勞動力短缺，澳洲政府亦暫時取消學生簽證持有人的工作時間限制，同時暫時取消持工作假期簽證人士需為同一僱主工作6個月的限制。

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莫里森更呼籲海外人才立即起行，希望他們能加入澳洲各地勞動力，幫助澳洲農業、酒店業、以及其他依賴勞動力的行業。

財政部長Josh Frydenberg則表示， 政府希望吸引大約17.5萬名外國學生和工作假期人士到澳洲，預計將耗資5,500萬澳元。

需要注意，現時入境澳洲人士 必須完成接種新冠疫苗或持有有效的醫療豁免證明。

責任編輯：李瑩

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