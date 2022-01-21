搶攻「元宇宙」　三星竟落後？

踏入2022年，科技股仍然是市場焦點。雖然聯儲局加息在望，但不損投資者對一眾大型科網企業的興趣，相信大家都在展望未來有關元宇（Metaverse）所帶來的商機。不過當蘋果、微軟、索尼以及谷歌都或多或少透過消息人士，或分析滲一下元宇宙大計之際，大家有沒有發覺缺少了一家科技巨企呢？心水清的便會知道這家便是南韓的三星電子。

三星電子近期的發展似乎有點運滯。在去年首度取消推出Note系列手機後，公司以摺芒機正面對撼蘋果iPhone 13系列，結果去年第四季蘋果以22%市場佔有率重登手機出貨量榜首，三星則以20%份額排名第二，第三至第五名分別是小米、Oppo和同系的Vivo。

摺機市場未夠成熟

雖然三星被蘋果超越一兩季不是甚麼大新聞，蘋果也不會因此而開香檳慶祝。但今次三星的失利卻反映了一個事實，便是摺芒手機尚未成功完全繼承Note系列的市場，而摺芒手機定價太高，加上技術上尚有不足之處，都令三星在下半年面對iPhone 13時無力招架。另外，今次蘋果在中國內地市場大獲全勝，iPhone 13連續多個星期佔據銷量榜首，三星則早已放棄了內地市場，也助蘋果重登榜首。

三星最快於下月推出今年上半年的旗艦手機S22系列，根據目前市場所流傳的訊息，與上一代並無太大驚喜，只是最頂級的型號會將Note系列還原，支援手寫之餘也把手寫筆放在機身內，一如Note手機，當然傳聞歸傳聞，大家要到二月初的發佈會才知龍與鳳。

不過，有韓國的媒體分析指出，正當各大科企都聚焦元宇宙的發展之際，三星卻仍然鍾情於研究於摺芒手機的發展，這使公司在AR和VR的領域落後對手了。

巨企聚焦智能眼鏡

事實上，一眾科技巨企對元宇宙的部署，在分析員的風聲下都相當清晰。蘋果、谷歌和Meta均會藉著其龐大用戶群，推出全新的混合實境設備，一般估計會是智能眼鏡的裝置，長遠而言可取代智能手機成為人們進入虛擬世界的入口。蘋果更可通過其app發展商和其獨家內容供應商，為旗下的混合實境提供獨家內容，一如將App Store和 Apple TV服務搬至智能眼鏡使用，讓用戶透過語音便可找到想玩的APP或節目。

HTC轉型初探元宇宙

Facebook母公司Meta更被踢爆多項有關元宇宙的知識產權，Meta希望通過穿戴式裝置，捕捉用戶的瞳孔活動等微小的人類表情及身體姿勢，以協助打造元宇宙，並藉此建構虛擬世界中的超個性化廣告。

至於其他公司也開始積極部署元宇宙的軟硬件設備。當中值得一提的便是台灣HTC。這家曾經是一線的智能手機品牌，近年的發展方向已完全以虛擬實境為主，即是元宇宙的其中一項技術。該公司除推出了智能眼鏡VIVE Flow外，還有一個內容平台Viveport，讓用家戴上裝置便能進入元宇宙的虛擬世界。該平台更成為九十年代卡通美少女戰士30周年的劇場版──美少女戰士Sailor Moon Eternal VR 影片「 VR DREAM FLIGHT」的獨家播放平台。用家可以戴上裝置隨時與一眾戰士遊歷探險。

MR設備或成主流

德國市場數據公司Statista預計，全球混合實境（MR）市場，將從2021年的310億美元增長10倍至2024年的3000億美元。相關設備的數量從2021年的1000萬台增加至2025年的7000萬台。分析師預測，到2030年，MR設備有望部分取代PC和智能手機，成為主流IT設備。

不過，三星在虛擬實境和擴增實境的發展似是一個謎，至今沒有太多消息傳出。於去年十一月便對一家來自美國的設備製造商DigiLens進行了投資。不過，與智能手機不同，元宇宙更著重內容與硬體的結合。三星有必要與內容製造商合作，以換取其在芯片方面的專業知識，並開發針對元宇宙的晶片供裝置使用，一如高通和微軟之間的合作。