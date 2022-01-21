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【防疫優惠】卓爾廣場Mikiki錦薈坊加推抗疫優惠　餐飲消費滿$300送$150　回贈高達50%

精明消費 17:15 2022/01/21

分享：

新地 （00016） 旗下3大商場Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊推出3大抗疫優惠，包括全新推出的餐飲消費大送商場贈券，啟德及新蒲崗上班族及住戶更尊享高達50%回贈。此外，Mikiki更特別延長超市消費送現金券優惠至2月27日，及特設外賣自取服務優惠碼。

【新地商場加推抗疫優惠　12商場餐飲優惠整合：按此

美食餐飲優惠

Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊推出「滋味賞上賞」及「美味密密賞」美食餐飲優惠。消費滿300元可獲高100元指定商戶現金券，回贈高達30%，而在毗鄰啟德及新蒲崗一帶上班或居住的The Point by SHKP會員更享高達150元購物贈券回贈，回贈率高達50%。

■「Mikiki 滋味賞上賞」詳情■

    點擊圖片放大

「卓爾廣場及錦薈坊美味密密賞」詳情

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超市購物獎賞

即日起至2月27日，Mikiki推出「購物限時賞」，The Point by SHKP會員憑500積分於「新地商場」手機應用程式換領「預留證」，並即日以電子貨幣於場內指定超市或零售商戶消費滿800元，即可換領100元商場購物贈券兼同時賺取積分。

外賣自取高達30%回贈

The Point by SHKP會員以「新地商場」手機應用程式於Mikiki指定餐飲商戶訂餐下單外賣自取，可享高達7折的外賣自取優惠。場內多間熱門餐廳均有參與，於綫上消費並輸入Mikiki獨家優惠碼，滿100元，減20元；滿200元可全單減50元；滿30元更可全單減100元。

疫情嚴峻宜減少外出，想知更多外賣優惠，請留意防疫外賣優惠懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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