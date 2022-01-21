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【職場福利】麥當勞派抗疫利市　近萬名員工收1000元　前綫經理級提早加薪

個人增值 18:40 2022/01/21

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疫市下各行各業生意都受打擊，不過仍然有企業為答謝員工，趁農曆新年派「大利市」。麥當勞宣布今年新年將會向約一萬名連續性合約員工派1,000元抗疫利市，以感謝員工在過去一年的付出。

【半導體業需求飆升高薪挖角 台積電員工爆2021年獲派70萬花紅：按此

本港有超過245間麥當勞餐廳，前綫及後勤共逾1萬名員工，為迎接虎年，麥當勞會向每位連續性合約員工派出1,000元利市，即合共派出接近1,000萬元。香港麥當勞行政總裁黎韋詩指，過去兩年員工在疫情下依然謹守崗位，每天服務予百萬名顧客。加上近年麥當勞積極推廣數碼轉營，多得員工的努力不懈，麥當勞App現時已有300萬名註冊用戶，成全港下載量榜首的餐飲App，因此決定派抗疫利市，慰勞員工。

【法國男返工4年太無聊致抑鬱 告前公司精神騷擾獲賠35萬：按此

員工除了有大利市收，麥當勞餐廳前綫經理組別的員工今年更可以提早加薪，加薪時間將會由以往4月份，提早至1月份。同時，餐廳前綫以時薪計算薪酬的員工，麥當勞亦會因應市場環境及員工表現調整薪金，以鼓勵員工。

 

責任編輯：嚴熹曼

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