【職場福利】香港麥當勞派抗疫利市　員工人人收1000元兼提早加薪

疫市下各行各業生意都受打擊，不過仍然有企業為答謝員工，趁農曆新年派「大利市」。麥當勞宣布今年新年將會向過萬名員工派1,000元抗疫利市，以感謝員工在過去一年的付出。

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本港有超過245間麥當勞餐廳，前綫及後勤共逾1萬名員工，為迎接虎年，麥當勞合共派出接近1,000萬元予員工，每位員工可獲發1,000元利市。香港麥當勞行政總裁黎韋詩指，過去兩年員工在疫情下依然謹守崗位，每天服務予百萬名顧客。加上近年麥當勞積極推廣數碼轉營，多得員工的努力不懈，麥當勞App現時已有300萬名註冊用戶，成全港下載量榜首的餐飲App，因此決定派抗疫利市，慰勞員工。

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員工除了有大利市收，今年還可以提早加薪。麥當勞經理級別的員工加薪時間將會由以往4月份，提早至1月份加薪。同時，前綫以時薪計算薪酬的員工，麥當勞亦會因應市場環境及員工表現調整薪金，以鼓勵員工。

責任編輯：嚴熹曼

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