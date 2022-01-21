【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

即將踏入2022年壬寅虎年，生肖屬猴、雞、狗、豬的人士，今年事業及財運如何？採取甚麼投資策略能有助爭取更佳的回報？本周請來有「玄學天后」之稱的雲文子，以奇門遁甲為大家批算虎年的事業和財運運程，今日會講解12生肖中屬猴、雞、狗、豬運程。

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇：按此】

猴：不宜嘗試巨額投資

屬猴人士虎年沖犯太歲，運勢起伏跌宕，加上「刑太歲」，要有心理準備，將面臨一連串衝擊，加上欠貴人助力，是考驗之年。事業上公司仿如戰場，令人方寸大亂，小心會犯下低層次錯誤，令身邊小人有機可乘。今年不宜作出重大改變，例如轉工、自立門戶去創業，大額的投資、置業，甚至搬遷，也應可免則免，否則容易招致損失。

財運亦不穩，無論正財、偏財亦不見有明顯進帳，投資觸覺不夠敏銳，較難捉摸市場走勢，故不宜作巨額投資。虎年佩戴鼠或龍的飾物，可化解犯太歲，穿着啡黃或綠色服飾，佩戴菱形的飾物，也能改善運勢。

雞：風生水起 田宅旺宜置業

屬雞人士虎年風生水起，運勢神來氣旺，得「貴神」之助。事業上會得到不少才智兼備的貴人襄助，要把握優勢，將工作目標定得更大更遠，作多方面嘗試，接受更多有助擴闊視野的新挑戰。人緣運旺盛，虎年會委以不少重任，令職涯發展邁進一大步。

財運亦風生水起，正財偏財皆有收穫，今年宜以靈活多變的攻守策略，有助獲取更多利潤。田宅興旺，宜趁機置業，用來自住或作為長綫投資也好，都可穩定財運氣場。虎年穿着綠或黑色服飾，佩戴直條形的飾物，也能令運勢更強。

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運 龍、蛇、馬、羊篇：按此】

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運 猴、雞、狗、豬篇：按此】

狗：投資宜穩中求勝

屬狗人士虎年運勢終見回升，整體運程將先弱後強。上半年處於樽頸位，部分計劃或受人為因素阻撓。幸得「值符」引領，下半年運勢開始逐步上揚，但今年仍不宜將目標定得太高、太過進取，應以務實態度，所付出的努力，必定有回報。

財運漸入佳景，應採取穩中求勝投資方案，那些只能帶來短期效益的投資項目，不宜沾手，而新的投資計劃，宜下半年運勢開始上揚時乘勝追擊。虎年穿着紅或白色服飾，佩戴格紋或網形的飾物，都可令好運降臨。

豬：財來財去 宜重整投資組合

屬狗人士虎年「破太歲」，凡事也受到諸多掣肘，好事多磨。以致運程變得平滯，但整體運勢亦非想像般差。事業難有任何重大突破，工作量更如排山倒海，今年要加緊提防機心重的中年女小人。待夏天一過，運勢將逐漸好轉，亦有轉換工作環境的新機會出現。

財運方面，投資略有起色，但因「破太歲」今年將會財來財去。不妨重新調整投資組合，將資金分散到不同的投資工具，減低經濟不明朗因素所帶來的風險。虎年佩戴兔或羊的飾物，可化解犯太歲，穿着黑或綠色服飾，佩戴方形的飾物，都可以改善運勢。

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責任編輯：李瑩

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