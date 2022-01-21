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【名品攻略】Dior又加價　邊款手袋加幅最高？

個人增值 16:20 2022/01/21

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奢侈品品牌Dior於去年2月曾經進行了價格調整，時隔接近1年，Dior在今年年初1月18日再度加價。為了令大家了解Dior在1年內的升幅變化，本網參考了外國大型奢侈品網站Etoile Luxury Vintage以及Dior官方網站，以美元進行價格比較，即睇邊一款升幅最多啦。

在Etoile Luxury Vintage網站顯示，Lady Dior、Saddle Bag、Dior Book Tote和Dior Bobby這4個系列於去年年初均有調整價格，而且這些都是屬於大熱款式。來到2022年加價，當然要留意它們是否同樣受到影響。

在4個系列中，Lady Dior Meduim（中碼LADY DIOR手袋）的加幅最厲害，達13%。不過，令人意想不到的是MINI SADDLE BAG（迷你SADDLE馬鞍袋）和Dior Bobby Medium Calfskin（中碼DIOR BOBBY手袋）在今次的價格調整中不受影響，沒有加價。

■即睇邊一款Dior手袋按年加幅最多■

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責任編輯：區祖飛

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