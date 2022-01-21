  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【意外保險】去年首10月逾1.4萬宗交通意外　意外保險如何有效建安全網？

博客 15:05 2022/01/21

分享：

【意外保險】去年首10月逾1.4萬宗交通意外　意外保險如何有效建安全網？

除夕元旦交通意外連連，車禍引起的後果對傷亡者家庭必然會造成極大的困擾及傷痛。香港人多車多，根據道路交通意外統計數字，香港2021年1月至10月共有超過14,500宗道路交通意外，這數字已接近2020年的全年數字，意外宗數的數據更有上升趨勢。儘管我們處處小心謹慎，意外就是意料之外，無論何時何地，亦有可能發生。

【新冠肺炎免費額外保障比較 強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬：按此

意外保障的作用

事實上，萬一遇上意外，縱使傷勢輕微，亦有可能需要暫停工作，接受治療。若一旦遭遇嚴重意外，而暫時又或永久失去工作能力，所涉及的醫療及復康費用或會隨時耗盡辛苦累積的財富，成為家庭的沉重負擔。

當遇到意外而引致身體受傷，一份意外保障計劃就能發揮財務安全網的功用，受保人可按所投保的計劃，獲賠償實際的醫療開支，以及入院現金津貼、意外入息津貼等；若受保人不幸因意外導致傷殘、終身殘障、甚至失去生命，意外保險便會提供一筆過的賠償。較全面的意外保險，更會因應受保人於指定地方或情況下意外受傷，提供雙倍計算的賠償金額，例如受保人為固定路綫陸上交通工具的繳費乘客；於戲院、酒店、體育館、購物商場或醫院內發生火警時受傷，以及需於醫院深切治療部留醫等情況。

【拆解藝人陳彥行墮保單騙局 投保人如何保護自身權益？：按此

保費回贈解決人生交叉點

「意外未必一定會發生在我身上，我何必要白付保費？但是一旦不幸遇上意外，我應如何自處？」不少人對投保意外保險或會有這樣的想法。其實，具「保費回贈」特色的意外保障計劃，便可釋除這人生交叉點，因為這項計劃除提供意外保障外，於保單生效指定年期後選擇退保或保單期滿時，客戶可按保單生效年期獲得部分或全數已繳的保費，在利率持續偏低的環境下，只需以極低，甚至零成本，便可獲享一份全面的意外保障，合符精明消費經濟原則。

常言道「居安思危」，既然我們無法控制未來，最佳的方法就是未雨綢繆，萬一不幸遇上意外，可藉著賠償，紓緩自己及家人面對突發事故的壓力。

 

＝＝＝＝＝

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉偉傑 萬通保險創新營銷品牌部部門副主管

欄名 : 保險DNA

最新專欄文章 更多

博客 - 【自願醫保】扣稅以外　為何VHIS值得投保？
2022/01/07
【自願醫保】扣稅以外　為何VHIS值得投保？
博客 - 【理財規劃】教你建立「理財金字塔」　輕鬆累積財富實現人生目標
2021/12/24
【理財規劃】教你建立「理財金字塔」　輕鬆累積財富實現人生目標
博客 - 【自製長糧】港人太長命？　怎樣確保退而無憂？
2021/12/10
【自製長糧】港人太長命？　怎樣確保退而無憂？
博客 - 【危疾保險】香港癌症新增個案屢創新高　危疾保保障範圍要睇清楚
2021/11/19
【危疾保險】香港癌症新增個案屢創新高　危疾保保障範圍要睇清楚
博客 - 【儲蓄保險】鎖死資金流動性難靈活理財？　拆解儲蓄保迷思
2021/11/05
【儲蓄保險】鎖死資金流動性難靈活理財？　拆解儲蓄保迷思
意外保險

下一篇文章

Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【理財個案】36歲持股帳面蝕50萬　冀10年累積千萬流動資產　應怎重整投資組合？
【理財個案】36歲持股帳面蝕50萬　冀10年累積千萬流動資產　應怎重整投資組合？
【理財規劃】擊敗市場的4個簡單步驟
【理財規劃】擊敗市場的4個簡單步驟
博客 - 【理財個案】65歲計劃3年後退休　持股高價入貨帳面蝕20萬　如何重整部署自製每月5萬現金流？
【理財個案】65歲計劃3年後退休　持股高價入貨帳面蝕20萬　如何重整部署自製每月5萬現金流？
博客 - 【ESG】應對氣候變化迫在眉睫　人工智能算法如何解決問題？
【ESG】應對氣候變化迫在眉睫　人工智能算法如何解決問題？
博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款