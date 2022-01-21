▲ 【意外保險】去年首10月逾1.4萬宗交通意外 意外保險如何有效建安全網？

除夕元旦交通意外連連，車禍引起的後果對傷亡者家庭必然會造成極大的困擾及傷痛。香港人多車多，根據道路交通意外統計數字，香港2021年1月至10月共有超過14,500宗道路交通意外，這數字已接近2020年的全年數字，意外宗數的數據更有上升趨勢。儘管我們處處小心謹慎，意外就是意料之外，無論何時何地，亦有可能發生。

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意外保障的作用

事實上，萬一遇上意外，縱使傷勢輕微，亦有可能需要暫停工作，接受治療。若一旦遭遇嚴重意外，而暫時又或永久失去工作能力，所涉及的醫療及復康費用或會隨時耗盡辛苦累積的財富，成為家庭的沉重負擔。

當遇到意外而引致身體受傷，一份意外保障計劃就能發揮財務安全網的功用，受保人可按所投保的計劃，獲賠償實際的醫療開支，以及入院現金津貼、意外入息津貼等；若受保人不幸因意外導致傷殘、終身殘障、甚至失去生命，意外保險便會提供一筆過的賠償。較全面的意外保險，更會因應受保人於指定地方或情況下意外受傷，提供雙倍計算的賠償金額，例如受保人為固定路綫陸上交通工具的繳費乘客；於戲院、酒店、體育館、購物商場或醫院內發生火警時受傷，以及需於醫院深切治療部留醫等情況。

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保費回贈解決人生交叉點

「意外未必一定會發生在我身上，我何必要白付保費？但是一旦不幸遇上意外，我應如何自處？」不少人對投保意外保險或會有這樣的想法。其實，具「保費回贈」特色的意外保障計劃，便可釋除這人生交叉點，因為這項計劃除提供意外保障外，於保單生效指定年期後選擇退保或保單期滿時，客戶可按保單生效年期獲得部分或全數已繳的保費，在利率持續偏低的環境下，只需以極低，甚至零成本，便可獲享一份全面的意外保障，合符精明消費經濟原則。

常言道「居安思危」，既然我們無法控制未來，最佳的方法就是未雨綢繆，萬一不幸遇上意外，可藉著賠償，紓緩自己及家人面對突發事故的壓力。

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