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【好去處】居日台灣插畫家Shiho So首個香港展覽　睇80年代霓虹感復古畫作

精明消費 10:00 2022/01/23

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近年本地以及日台插畫家百花齊放，潮流玩具平台kkplus夥拍本地獨立音樂品牌Neoncity Records，即日起至1月30日在朗豪坊舉辦台灣插畫家Shiho So首個香港個人展覽《Under the City Lights燈火之下》，帶來富霓虹感和都市流行風格的限定畫作，更特設期間限定店，推出各式精品，讓City Pop充滿生活每個角落。

【疫下要偽出遊？ 「港版輕井澤」流水響朝聖落羽杉：按此

香港獨立音樂廠牌Neoncity Records近年推動七、八十年代日本城市流行曲City Pop，而居於日本的台灣插畫家Shiho So也喜歡輕快City Pop啟發創作靈感，曾為Night Tempo、Macross 82-99、Android Apartment等製作人繪製專輯封面。

本次展覽將展出多達49幅Shiho So精選作品，以其標誌性日本80年代懷舊漫畫風格，加上脫離現實的柔和配色，及採用抽離三維的透視空間畫法，繪畫出都市夜景中的男女日常，表現光感流動與充滿霓虹感的復古氣息。

場內亦設Pop-up Store推出一系列香港限定產品，包括服飾、清酒、卡式帶機、地毯、曲奇禮盒、化粧袋與手工皂套裝、透明Tote Bag、鑰匙扣圈、襟章、海報、明信片套裝及貼紙等，設計精美兼充滿懷舊感。

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Neoncity Records x kkplus - Shiho So《Under the City Lights燈火之下》

日期：即日起至1月30日
時間：中午12時至晚上9時
地址：旺角朗豪坊商場12樓

【LOEWE聯乘吉卜力現身香港 《千與千尋》超巨型壁畫牆打卡＋期間限定店：按此

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包

 

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉

【原文：朗豪坊台灣插畫家Shiho So香港首展 夢幻畫風作品推出生活單品

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欄名 : 消費錦囊

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