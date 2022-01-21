【本港通脹】港去年CPI按年升1.6%　外圍價格添壓惟本地成本影響不大

政府統計處公布，本港2021年12月份整體消費物價按年上升2.4%，較2021年11月份的相應升幅的1.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2021年12月份基本通脹率按年升幅為1.4%，亦較2021年11月份的1.2%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用升幅擴大所致。

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水電煤上月按年升幅最多



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年12月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升54.2%）、衣履（上升8.7%）、交通（上升4.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、耐用物品（上升2.1%）、基本食品（上升1.9%）、雜項服務（上升1.0%）和煙酒（上升0.6%）。



另一方面，綜合消費物價指數在2021年12月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌1.1%）和住屋（下跌0.5%）。

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外圍價格壓力增加 對本地影響有限



2021年全年計，綜合消費物價指數較前一年上升1.6%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為2.9%、1.0%及0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.6%、0.8%、0.4%及0.6%。



政府發言人表示，展望將來，由於環球通脹高企和物流因疫情而受到干擾，外圍價格壓力或會進一步增加。然而，由於本地新一波疫情對部分與消費相關活動造成影響及本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控，政府會繼續密切留意情況。

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責任編輯：李瑩

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