【職場機遇】「百大最佳工作」呢個「師」居首

為防止關鍵信息洩漏到網絡犯罪分子手中，幾乎所有行業都對信息安全分析師有很大需求。這份職業更被《U.S. News》評選為2022年「百大最佳工作」第一名。是次U.S. News的評選是根據美國勞工統計局（BLS）數據，將2030年的預計職位空缺數量和百分比最高的職業，同時加入其他考慮因素，包括：工資中位數、就業率、壓力水平、工作與生活的平衡選出。

信息安全分析師肩負重任，包括監測和調查數據洩漏、負責災難恢復計劃、尋找漏洞，以及不斷地跟上網絡安全最新進展。如醫療保健行業，需要確保所有電子醫療紀錄保持私隱；銀行則需要掌握最新的網絡安全趨勢，以防止黑客獲取客戶的重要財務信息。隨着社會在工作和娛樂方面愈來愈依賴技術，信息安全分析師的重要性將繼續增加。

雖然信息安全分析師的年收入中位數為10.4萬美元（約80萬港元），但由於網絡危機可能在任何時候發生，所以信息安全分析師或需在正常工作時間以外待命。根據BLS的數據，有分析師每周工作超過40小時。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：信息安全分析師 「百大最佳工作」居首（收費文章）】

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