【職場福利】英公司試驗4天工作　每周上班32小時

近日，有30間英國公司自願參加一項試驗，實施為期6個月的4天工作制度。這些公司需允許員工每周工作32小時，而不會削減任何工資或福利。據彭博社報道，一些參與試驗的公司甚至容許員工自行在5天內分配32小時。這項活動的總監Joe Ryle表示，「轉向4天工作制對公司來說會是雙贏的局面。」

世界各地試行反應佳

類似的試驗也曾在其他國家進行，包括西班牙、新西蘭和冰島，而加拿大和澳洲亦有計劃試行。冰島政府一項為期4年的試驗發現，每周工作4天可以保持或提高生產率；西班牙政府在試驗中也有類似的結果，促使當地政府提供補助金，鼓勵公司在不減薪的情況下縮短工作時間；而在美國，上個月國會的民主黨議員提出了一項法案，建議將標準工作周從40小時縮短到32小時。如果該法案成功立法，僱主需向每周工作超過32小時的工人支付加班費。

4天工作制的支持者表示，這也是公司作為留住人才的一種方式。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：英公司試驗4天工作 允每周上班32小時（收費文章）】

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