【大灣區】港澳導遊備案培訓後可在前海執業　有效期最長3年

前海管理局會同深圳市文化廣電旅遊體育局，早前制定《深圳前海深港現代服務業合作區港澳導遊及領隊執業備案暫行規定》，以促進港澳導遊及領隊等旅遊從業人員到前海提供服務。

申請資格為持有香港或澳門有效導遊證或者領隊證的港澳永久性居民。另外，還需要符合擁護「一國兩制」；經崗前培訓合格；已與在前海合作區註冊的旅行社訂立工作合同；未患有甲類、乙類及其他可能危害旅遊者人身健康安全的傳染性疾病；未受過刑事處罰等條件。

港澳從業人員符合規定條件、經培訓及執業備案，可以在前海合作區範圍內為遊客提供嚮導、講解以及相關旅遊服務。

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執業證件有效期與港澳從業人員的港澳導遊證或領隊證有效期保持一致，即最長為3年），有效期屆滿後港澳從業人員不得在前海合作區開展執業活動。執業證件有效期內，港澳從業人員的港澳導遊證或者領隊證被暫停或者撤銷，其執業備案同時暫停或者撤銷，執業證件暫停或者失效。

此暫行規定自今年1月25日起施行，有效期三年。

責任編輯：鄭樂怡

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