【消費優惠】外賣自取：稻香雙冬炆羊腩$168　Green Common單點75折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香：炆羊腩外賣自取168元/份

稻香集團推出外賣限定居家暖意滋選，雙冬炆羊腩外賣自取168元/份、上湯澳洲龍蝦伊麵188元、五柳龍躉斑138元、酥香乳春雞（半隻） 38元。

優惠只適用於稻香﹅稻香超級漁港﹅稻香茶居﹅稻香漁港市集及稻坊各分店，星期一至日及假期早上11時起供應。

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網上外賣自取點餐／優惠詳情及供應分店

2. Green Common：單點外賣自取75折

Green Common推出多個抗疫優惠，即日起於Green Common分店單點外賣自取75折，優惠全日適用。抗疫快取外賣套餐價錢低至58元起，優惠全日適用。一素回味套餐抗疫價88元，優惠晚上6時前適用。

供應菜式以分店為準，詳情請向店員查詢。所有優惠不適用於中環歷山店及觀塘YM2店。一素回味套餐除Green Common Nexxus、觀塘YM2店及中環歷山店外，其他分店適用。

餐牌／分店地址

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3. 錦麗：外賣自取套餐低至68元

即日起，錦麗外賣自取套餐由早上11時30分起供應，套餐低至68元起。需要注意，觀塘APM店及元朗YOHO店不供應飯類產品，安格斯火車頭需額外收取30元，每個外賣盒收取1元。

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撰文：hket小編

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