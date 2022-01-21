▲ 【ESG】調查：7成新世代愛短炒勝長綫投資 冀退休投資增可持續成分

近年可持續投資理念興起，吸引不少投資者以ESG作為投資指標之一。友邦香港公布「AIA理想退休生活調查」第13期結果，調查發現7成新世代愛短炒勝於長綫投資，而且相較於整體受訪者，新世代認同ESG投資理念的比例較高，更希望退休投資有可持續投資的成分。

「AIA理想退休生活調查」於2021年10月27日至11月4日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,122名年齡介乎18歲至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

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新世代愛短炒 近半擬買虛幣

調查探討受訪者的投資態度，70%的18歲至29歲年輕新世代受訪者認為短炒回報比長綫投資吸引，比率較年長受訪者（57%）為高。另高達79%年長受訪者認同定期定額投資是理想的儲蓄方式，相反，超過三分一（38%）新世代不認同這個觀念。

近年不少人視虛擬貨幣為其中一項投資工具，調查亦見到此新興資產成為新世代追捧對象。每4名新世代中便有1名（24%）現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；近半（49%）表示有打算將來投資於新興資產。

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新世代認同ESG投資理念

調查又發現，新世代在退休投資方面除了關心回報外，亦重視ESG投資。7成新世代認同ESG投資理念，較整體水平（62%）為高；7成新世代希望未來的退休投資有可持續投資成分。

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新世代重視可持續發展，可於其處理強積金的方法中看到，逾9成新世代以電子渠道方式處理強積金相關事宜，較整體水平（78%）高，身體力行減少紙本消耗，將環保理念注入強積金管理當中。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，新世代在投資理財上追求回報同時，亦重視可持續投資。她續指，AIA早於2006年推出全港首隻具ESG概念的強積金基金，市民進行退休投資規劃時，亦不妨將ESG因素考慮在內。

責任編輯：李瑩

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