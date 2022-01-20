【收息股】今年香港地產股前景係點？　地產發展股及收租股股息率逐個比！

去年香港地產股的整體表現跑贏大市，市場認為這是內地加強監管下，投資者將個別地產股充當資金避難所角色所致。今年香港地產股的前景又會如何？股息率表現是否吸引？本文將會與大家逐步分析。

談及地產股，一般都會分成地產發展股、收租股及房託股。不同地產板塊的表現因應經濟復甦等因素都會有所不一，本文將會集中比較及分析地產發展股及收租股。

去年派特息帶動嘉里建設 股息率逾17%

在地產發展股中，嘉里建設 （00683） 的股息率表現最好，目前股息率超過17%，但要注意的是，公司在去年10月曾派每股2.3元特別息。另外，公司亦曾表達回購的意向，自去年9月起已累計斥資4,000萬元回購約200萬股。除了香港的物業發展組合外，公司亦有發展內地物業。去年上半年內地物業方面錄收入37.1億元，按年增長逾55%。

不過，嘉里建設並非每個年度都會派發特別息。另外，亦有分析認為，本地人口持續外流、聯儲局加息等因素，或會對今年香港樓價構成壓力，因此在投資地展發展股時要全面分析各項因素。

■地產發展股股息率比較■

（按股息率低至高排序）

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港島寫字樓租賃被看高一綫

在收租股方面，有分析認為本港寫字樓市場的復甦較明確，這是因為中概股回歸本港上市的趨勢持續，印證了香港在中國的金融中心地位，支持本港的寫字樓發展，尤其是在港島區的寫字樓。至於零售租賃市場的不確定性則較高，近日政府加強收緊社交距離措施，料短期對本地零售收租板塊不利。

希慎興業 （00014） 的股息率在收租股中表現最好，逾6%，但其業務主要集中在零售租賃。雖然太古地產 （01972） 的股息率僅得4.5%，但其前景較被看好，主要是因為香港通關及寫字樓租賃需求恢復等因素，有望惠及其港島東區寫字樓市場。

■收租股股息率比較■

（按股息率低至高排序）

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責任編輯：鄭樂怡

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