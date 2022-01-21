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【退休規劃】調查：港人理想退休儲備中位數348.4萬　67%儲備不足

退休規劃 13:50 2022/01/21

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不少人都希望能夠盡早退休，享受人生，但你有沒有做好規劃，向理想退休生活邁進？友邦香港公布「AIA理想退休生活調查」第13期結果，發現港人理想退休儲備中位數348.4萬元，惟僅52%受訪者達到理想退休生活目標、67%受訪者儲備不足

67%受訪者退休儲備不足

「AIA理想退休生活調查」於2021年10月27日至11月4日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,122名年齡介乎18歲至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

調查發現，港人理想退休年齡為62.3歲、理想退休儲備中位數348.4萬元、希望退休後每月可花生活費中位數15,177元，惟僅52%受訪者達到理想退休生活目標、67%受訪者儲備不足，退休缺口中位數達230萬元。

【美網站評選50大最便宜退休地 邊幾個港人熱門移居地入選10大？：按此

新世代擁抱YOLO　欠周詳退休部署

調查特別探討18歲至29歲年輕新世代的退休投資新態度，發現8成新世代同意「人生太短，只活一次，應活在當下，敢想敢做」（You Only Live Once，YOLO）的生活態度；75%認為實現眼前短期目標或願望，較為未來退休作準備重要，比率較整體受訪者（63%）為高。

雖然新世代受訪者勇於追夢，惟欠周詳退休部署。65%新世代對創業感興趣；62%表示有興趣投身斜槓族，但同時未有採取實際行動為未來退休生活作全盤規劃。90%雖同意為未來退休生活及醫療做好規劃，能夠減輕追夢的壓力，卻有高達60%人無清晰退休儲蓄或投資計劃。此外，近半數人（45%）不知道創業或投身斜槓族，亦須作強積金供款。

【5旬夫婦持多個保險是否足夠？ 應否為子女再置業？：按此

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，調查反映新世代抱持YOLO信念，敢於追夢，但同時不要忘記為退休和醫療保障作好全盤規劃。她建議從小處入手，例如管理好強積金帳戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願性供款。

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責任編輯：李瑩

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