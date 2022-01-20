【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

即將踏入2022年壬寅虎年，生肖屬龍、蛇、馬、羊的人士，今年事業及財運如何？採取甚麼投資策略能有助爭取更佳的回報？本周請來有「玄學天后」之稱的雲文子，以奇門遁甲為大家批算虎年的事業和財運運程，今日會講解12生肖中屬龍、蛇、馬、羊運程。

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龍：運勢急升 投資機遇多

屬龍人士虎年運勢如坐火箭，擁有一股強大氣場。今年事業運程氣勢如虹，新靈感源源不絕，加上有權勢的貴人助力，事業或生意上均能創造佳績。但要留意量力而為，分身乏術而忙中有錯，反而誤了大事。

財運方面，今年投資機遇多，可向投資經驗豐富的前輩請教指點迷津，甚至一起夾份投資，賺取更豐厚利潤。虎年穿着白或啡黃服飾，佩戴心形的飾物，都能夠增強運勢。

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蛇：危機四伏 少投資為妙

屬蛇人士虎年「刑太歲」加「害太歲」，運程可謂危機四伏。整年運勢崎嶇，人際關係亦是今年令人最感困擾的問題，容易受小人所累，人緣運急降。事業運艱難險阻，公司架構出現前所未有大變動，加上因人手短缺，思緒或變得亂上加亂，容易出錯。不想運氣每況愈下，就要好好控制情緒，並謹記禍從口出。

至於財運亦偏弱，今年無意外之財，所以一些高風險的投資項目，還是可免則免，亦不宜展開新的投資計劃，投資策略宜守不宜攻。虎年佩戴牛或雞的飾物，可化解犯太歲，穿着黑或啡黃色服飾，佩戴圓形或圓珠飾物，都可以改善運勢。

馬：運勢暢順 宜置業創業

屬馬人士虎年運勢暢順亨通，整個人也如脫胎換骨，思維變得更正面積極，可作出新嘗試，為人生重設新方向的好時機。事業運生機蓬勃，人緣雖旺，但貴人助力只是一般，應事事親力親為，自然有機會收成正果。但需留意，勿過分進取衝動行事，因小失大。

財運方面，人緣帶動財源，更廣闊的人脈關係，會為你帶來更多投資資訊，理財投資技巧亦因而相應提升，加上在市場分析勤做足功課，虎年將會是大豐收年，適合置業及創業。虎年穿着黑或紅色服飾，佩戴三角形的飾物，有助增旺氣場。

羊：學習之年 宜投資自己

屬羊人士虎年運勢平穩，但貴人緣只屬一般，今年為「學習之年」，應一改以往被動習性，主動爭取機會，付出的努力，是不會白費，在過程中總有得着。事業運不進不退，公司要控制成本或要改革方案，導致工作壓力增加，不時被人雞蛋裡挑骨頭，只要百忍，就可成金，問題自會迎刃而解。

財運弱勢難升，投資回報偶爾取得小額毛利，但瞬間出現虧損。今年只宜作適度的小額投資，當作是「交學費」，鍛鍊一下對市況的分析力。今年宜持續進修，將光陰和金錢投資在自己身上，爭取更長綫回報。虎年綠或黑色是催運顏色，佩戴橢圓形的飾物，有助增強運勢。

責任編輯：李瑩

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