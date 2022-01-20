  • 18°C
香港時間 : 2022120日 (週四) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【品味投資ｘNFT】全球唯一！　Hennessy·8 NFT索價180萬元　虛實兼備　仲有咩着數？

17:20 2022/01/20

分享：

來到2022年，NFT已不再限於藝術行業的發展，除了有多個奢侈品牌陸續加入例如LVMH、Gucci外，就連著名法國酒品牌「軒尼詩」亦已於1月12日推出全球唯一一款的干邑白蘭地「Hennessy·8 NFTs」。

一套售價接近180萬港元

「Hennessy·8」早於2017年推出市場，全球限量只有250瓶。是次軒尼詩與BlockBar.com平台合作發售的NFT是由最早生產編號1和最遲生產編號250，兩瓶湊成一套，連帶NFT出售，名為「Hennessy·8 NFTs」，紀念了干邑歷史上的特別時刻。

BlockBar的網頁顯示，交易使用以太幣（ETH），而以太幣價格不時浮動，在19日至20日期間它的價格大約在70.10枚至72.11枚之間，整套大約是177萬港元，被形容為天價「Hennessy 8」。

虛擬及實體版本兼備成賣點

「Hennessy·8」的特別之處是，它同時具備虛擬和實體版本。NFT的實體酒品保存於BlockBar位於新加坡的儲存庫，成功購得的買家可選擇兌換實體產品，貨品便會從BlockBar儲存庫寄出。買家亦可選擇在BlockBar平台轉售其擁有的NFT，以2瓶一併出售或分拆出售都可以。

干邑區莊園將開放予NFT擁有者

成功購買的買家可同時擁有編號1及編號250的實體酒品與虛擬NFT，並成為軒尼詩的品牌好友。另外，軒尼詩位於法國干邑區的莊園，將開放予NFT擁有者。

「Hennessy·8 NFTs」的實體版本將會附送工具箱，當中包括4個酒杯、一支用橡木桶木材製成的吸管、軟木酒架、一本記述「Hennessy·8」的起源和精神的紀念冊、一份由Yann Fillioux簽名的編號證書，以及一支銅鑰匙，用作打開裝載酒瓶的實體箱。

這一款酒杯原先由玻璃製造商Georg Riedel和Yann Fillioux在30年前設計，後來「Hennessy·8」重新製作。

■即睇「Hennessy·8 NFTs」實體版本■

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT】加深認識NFT及加密貨幣　村上隆重啟太陽花NFT項目
今日
【NFT】加深認識NFT及加密貨幣　村上隆重啟太陽花NFT項目
【品味投資】蘇富比拍賣Karl Lagerfeld遺物　Chanel「返工袋」高估價23倍成交
今日
【品味投資】蘇富比拍賣Karl Lagerfeld遺物　Chanel「返工袋」高估價23倍成交
【NFT】唔使加密貨幣都買到！　Coinbase接受Mastercard購買NFT
2022/01/19
【NFT】唔使加密貨幣都買到！　Coinbase接受Mastercard購買NFT
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
2022/01/18
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【品味投資】貴州茅台推虎年生肖酒　未出產已升132%！
2022/01/18
【品味投資】貴州茅台推虎年生肖酒　未出產已升132%！
另類投資 NFT 軒尼詩 GUCCI 產品 港元 新加坡 藝術行業 文娛藝術 設計

上一篇文章

【收息股】今年香港地產股前景係點？　地產發展股及收租股股息率逐個比！

下一篇文章

【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款