【品味投資ｘNFT】全球唯一！　Hennessy·8 NFT索價180萬元　虛實兼備　仲有咩着數？

來到2022年，NFT已不再限於藝術行業的發展，除了有多個奢侈品牌陸續加入例如LVMH、Gucci外，就連著名法國酒品牌「軒尼詩」亦已於1月12日推出全球唯一一款的干邑白蘭地「Hennessy·8 NFTs」。

一套售價接近180萬港元

「Hennessy·8」早於2017年推出市場，全球限量只有250瓶。是次軒尼詩與BlockBar.com平台合作發售的NFT是由最早生產編號1和最遲生產編號250，兩瓶湊成一套，連帶NFT出售，名為「Hennessy·8 NFTs」，紀念了干邑歷史上的特別時刻。

BlockBar的網頁顯示，交易使用以太幣（ETH），而以太幣價格不時浮動，在19日至20日期間它的價格大約在70.10枚至72.11枚之間，整套大約是177萬港元，被形容為天價「Hennessy 8」。

虛擬及實體版本兼備成賣點

「Hennessy·8」的特別之處是，它同時具備虛擬和實體版本。NFT的實體酒品保存於BlockBar位於新加坡的儲存庫，成功購得的買家可選擇兌換實體產品，貨品便會從BlockBar儲存庫寄出。買家亦可選擇在BlockBar平台轉售其擁有的NFT，以2瓶一併出售或分拆出售都可以。

干邑區莊園將開放予NFT擁有者

成功購買的買家可同時擁有編號1及編號250的實體酒品與虛擬NFT，並成為軒尼詩的品牌好友。另外，軒尼詩位於法國干邑區的莊園，將開放予NFT擁有者。

「Hennessy·8 NFTs」的實體版本將會附送工具箱，當中包括4個酒杯、一支用橡木桶木材製成的吸管、軟木酒架、一本記述「Hennessy·8」的起源和精神的紀念冊、一份由Yann Fillioux簽名的編號證書，以及一支銅鑰匙，用作打開裝載酒瓶的實體箱。

這一款酒杯原先由玻璃製造商Georg Riedel和Yann Fillioux在30年前設計，後來「Hennessy·8」重新製作。

■即睇「Hennessy·8 NFTs」實體版本■

▼ 點擊圖片放大 +2

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經