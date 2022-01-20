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【理財規劃】擊敗市場的4個簡單步驟

博客 13:20 2022/01/20

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投資股票市場是創造終生財富的最佳方式之一。然而，制定戰略至關重要，只需幾個簡單的步驟，擊敗市場比你想像的要容易。

1. 持續投資

投資中最令人生畏之一是市場波動。然而，當你持續投資時，可利用平均成本法，這有助於減少市場波動對你的投資的影響。這即是定期在相同的投資中投資一定數量的資金。如果市況向好，你會支付更高的價格，如果市場正在經歷低迷，你將為你的投資支付更少的費用。

隨着時間的推移，這些高點和低點將平均下來。如果你只在市場強勁時投資，從長遠來看，你最終會付出更多，所以在跌市時同樣要保持投資。你儲的錢愈多，你可以投資的愈多，你可能賺到的錢就愈多。

2. 避免陷入日常市場走勢

股市不斷波動，很容易陷入讓日常走勢影響你策略的陷阱。然而，這可能是一個代價高昂的舉措，因為如果市場變得動盪，可能很容易使你將資金撤出市場或完全停止投資。試圖捕捉入市時機是危險的，因為沒有人能準確預測市場的表現。如果你在股價下跌後賣出，你可能會蝕錢。同樣，如果你賣出但價格繼續飆升，你將錯過這些回報。

雖然每天關注股市並沒有甚麼壞處，但請盡量專注於長期回報，而不是關注市場的每日表現。

3. 盡可能長時間地持有你的投資

選擇高風險、高回報的投資是很吸引，因為它有可能在短時間內賺到很多錢。然而，短期投資有風險是有原因的，而且很有可能你失去的比得到的多。為了以最小的風險在股市中賺取盡可能多的回報，最好將你的投資持有數年，最好是數十年。長期投資可能需要更多時間來增長，但它們也更加一致，你賠本的機會也更小。但當然你持有的要是優質股。

4. 做足研究

成功長期投資的關鍵是選擇合適的股票。最好的股票來自具有強大基本業務基礎的公司，因為它們更有可能在市場波動中倖存下來並經歷長期增長。選擇合適的股票還可以幫助你戰勝市場並獲得高於平均水平的回報。但是，在你進行研究時，重要的是要在風險和回報之間找到適當的平衡。

選擇那些隨着時間的推移有良好的增長記錄、強大的財務狀況和有能力的領導團隊的股票，這些公司更有可能跑贏市場，但與更具爆炸性的短期投資相比，它們的風險也較小。無論你的投資經驗水平如何，都有可能擊敗市場。要做的是通過持續投資，保持長期觀點及持有，並選擇合適的股票。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財Money Club

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