【理財個案】36歲持股帳面蝕50萬　冀10年累積千萬流動資產　應怎重整投資組合？

下一篇文章
【理財規劃】擊敗市場的4個簡單步驟
投資回報不似預期，要懂得適時重整投資組合。有讀者今年36歲，剛結婚並開始計劃生育，公屋出身的他憑個人努力已成功置業，分別有一個自住單位及一個收租單位。不過，他在股市輸多贏少，希望10年內累積千萬流動資產，應怎重整投資組合？看看龔成是如何回答。
讀者：
你好，本人36歲，做生意，剛結婚計劃生育中，因疫情這2年生意一般，股票多數都是幾年前買入，包括建行 （00939） 及碧桂園 （02007） 等，一直跌但無再入，去年入了ATMX，想收復失地怎知今年更差。本人希望不計物業，可在10年內有1,000萬元股票或現金。
資產
現金：53萬元
持股如下：
- 碧桂園 （02007） ：33000股，平均買入價12.5元
- 建行 （00939） ：88380股，平均買入價6.8元
- 瑞聲科技 （02018） ：2000股，平均買入價103元
- 領展 （00823） ：1000股，平均買入價80元
- 微盟 （02013） ：7000股，平均買入價13.74元
- 心動公司 （02400） ：1200股，平均買入價85元
- 恒大物業 （06666） ：3500股，平均買入價14.88元
- 銀娛 （00027） ：2000股，平均買入價41.75元
- 小米集團 （01810） ：2200股，平均買入價23元
- 阿里巴巴 （09988） ：600股，平均買入價219元
- 騰訊 （00700） ：200股，平均買入價589元
- 美團 （03690） ：400股，平均買入價282元
- 吉利 （00175） ：2000股，平均買入價17元
- 碧桂園服務 （06098） ：1000股，平均買入價58.5元
本人一直有追開你的Facebook，出身公屋仔，努力工作10多年，終於買了2間樓，一間自用一間收租，但股票就買多年都輸多贏少。
1. 請教一下如果想換貨，碧桂園 （02007） 同瑞聲科技 （02018） 最傷，想換比亞迪 （01211） ，贛鋒鋰業 （01772） 可以嗎？
2. 另外心動公司 （02400） ，恒大物業 （06666） 表現差，建議繼續持有還是沽出？
3. 本人下年會有約100萬元現金到手，你建議是投資股票，還是買多間細價樓，還是留住做未來小朋友使費？
本人問題較多，投資成績不太好（如你所見已蝕了50萬元），希望你指點迷津，謝謝！
【40歲擬3年後變賣資產移居英國 應怎善用100萬流動資產增值財富？：按此】
龔成︰
1. 其實睇返你持有的股票，質素上係無問題。你出現虧損原因，主要係你買入價太貴，而唔係佢哋質素出問題。同時間配置上都不太理想，有調整的需要。
以你36歲年紀，應先做好增值。建行 （00939） 只係收息股，增長力唔明顯，建議你將部分分段咁換碼至較有增長力的優質股。
碧桂園 （02007） 質素只係中等，由於負債偏高，有一定風險。
心動公司 （02400） 、微盟 （02013） 、美團 （03690） 都是不確定性較高股票。阿里巴巴 （09988） 受政策風險影響，不確定性都高咗。
上述公司你可持有，但必須控制注碼，不宜持有太多。特別係碧桂園 （02007） ，你需要減持部分，因現時持股佔比不少，風險太高。
至於換馬至比亞迪 （01211） ，暫時唔建議，因為佢現價太貴。你可以先用GX中國電車 （02845） 代替。
贛鋒鋰業 （01772） 是潛力股，但估值較難計算，分析時的確資料較少。由於上市年期較短，較難有長期數據分析。
贛鋒鋰業係鋰化合物、金屬鋰及鋰電池等鋰資源生產商，業務涵蓋上游鋰資源提取、鋰化合物深加工、金屬鋰生產、鋰電池生產及鋰二次利用及回收。集團提供涵蓋5個主要類別逾40種鋰化合物及金屬鋰產品。
【股票虧損應繼續揸定沽？ 2個情況評估跌勢是否屬短暫：按此】
其實產品應用都廣泛，包括電池相關產品、化學品、藥品及新材料等，而客戶主要包括電池材料公司、電池製造商、化學品製造商、製藥公司及電子器件製造商。產品主要於中國、南韓、日本及新加坡等十多個國家出售。
我相信佢長遠有潛力，有長綫投資價值，問題只是平貴。現價略貴，最好等佢有明顯回調，才考慮換馬至此股。
2. 恒大物業 （06666） 都有質素，有長綫投資價值。
但現時母公司恒大 （03333） 營運上出了大問題，有可能影響到佢將來獲得物管合約的數量，從而拖累盈利增長。
但暫時此股都係有投資價值，不過風險度係高咗。現貨可以守，但暫時不宜加注。
3. 另外，我建議你未來的投資最好用分注或月供模式進行。因為你似乎對定平貴，唔係太有經驗。這樣做，可以減少你買貴貨風險。
至於新資金，我建議都係投資優質股。因為現時租金回報率不高，投資股市值博率會較好。另外，我建議你新資金，集中在一些平穩增長股上，因為你現時組合已有不少潛力股，會令組合風險過高。
【本文獲作者龔成授權轉載】
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
撰文 : 龔成
欄名 : 80後百萬富翁