【理財個案】36歲持股帳面蝕50萬　冀10年累積千萬流動資產　應怎重整投資組合？

投資回報不似預期，要懂得適時重整投資組合。有讀者今年36歲，剛結婚並開始計劃生育，公屋出身的他憑個人努力已成功置業，分別有一個自住單位及一個收租單位。不過，他在股市輸多贏少，希望10年內累積千萬流動資產，應怎重整投資組合？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，本人36歲，做生意，剛結婚計劃生育中，因疫情這2年生意一般，股票多數都是幾年前買入，包括建行 （00939） 及碧桂園 （02007） 等，一直跌但無再入，去年入了ATMX，想收復失地怎知今年更差。本人希望不計物業，可在10年內有1,000萬元股票或現金。

資產 現金：53萬元 持股如下： 碧桂園 （02007） ：33000股，平均買入價12.5元

建行 （00939） ：88380股，平均買入價6.8元

瑞聲科技 （02018） ：2000股，平均買入價103元

領展 （00823） ：1000股，平均買入價80元

微盟 （02013） ：7000股，平均買入價13.74元

心動公司 （02400） ：1200股，平均買入價85元

恒大物業 （06666） ：3500股，平均買入價14.88元

銀娛 （00027） ：2000股，平均買入價41.75元

小米集團 （01810） ：2200股，平均買入價23元

阿里巴巴 （09988） ：600股，平均買入價219元

騰訊 （00700） ：200股，平均買入價589元

美團 （03690） ：400股，平均買入價282元

吉利 （00175） ：2000股，平均買入價17元

碧桂園服務 （06098） ：1000股，平均買入價58.5元

本人一直有追開你的Facebook，出身公屋仔，努力工作10多年，終於買了2間樓，一間自用一間收租，但股票就買多年都輸多贏少。

本人問題較多，投資成績不太好（如你所見已蝕了50萬元），希望你指點迷津，謝謝！

【40歲擬3年後變賣資產移居英國 應怎善用100萬流動資產增值財富？：按此】

龔成︰

1. 其實睇返你持有的股票，質素上係無問題。你出現虧損原因，主要係你買入價太貴，而唔係佢哋質素出問題。同時間配置上都不太理想，有調整的需要。

以你36歲年紀，應先做好增值。建行 （00939） 只係收息股，增長力唔明顯，建議你將部分分段咁換碼至較有增長力的優質股。

碧桂園 （02007） 質素只係中等，由於負債偏高，有一定風險。

心動公司 （02400） 、微盟 （02013） 、美團 （03690） 都是不確定性較高股票。阿里巴巴 （09988） 受政策風險影響，不確定性都高咗。

上述公司你可持有，但必須控制注碼，不宜持有太多。特別係碧桂園 （02007） ，你需要減持部分，因現時持股佔比不少，風險太高。

至於換馬至比亞迪 （01211） ，暫時唔建議，因為佢現價太貴。你可以先用GX中國電車 （02845） 代替。

贛鋒鋰業 （01772） 是潛力股，但估值較難計算，分析時的確資料較少。由於上市年期較短，較難有長期數據分析。

贛鋒鋰業係鋰化合物、金屬鋰及鋰電池等鋰資源生產商，業務涵蓋上游鋰資源提取、鋰化合物深加工、金屬鋰生產、鋰電池生產及鋰二次利用及回收。集團提供涵蓋5個主要類別逾40種鋰化合物及金屬鋰產品。

【股票虧損應繼續揸定沽？ 2個情況評估跌勢是否屬短暫：按此】

其實產品應用都廣泛，包括電池相關產品、化學品、藥品及新材料等，而客戶主要包括電池材料公司、電池製造商、化學品製造商、製藥公司及電子器件製造商。產品主要於中國、南韓、日本及新加坡等十多個國家出售。

我相信佢長遠有潛力，有長綫投資價值，問題只是平貴。現價略貴，最好等佢有明顯回調，才考慮換馬至此股。

2. 恒大物業 （06666） 都有質素，有長綫投資價值。

但現時母公司恒大 （03333） 營運上出了大問題，有可能影響到佢將來獲得物管合約的數量，從而拖累盈利增長。

但暫時此股都係有投資價值，不過風險度係高咗。現貨可以守，但暫時不宜加注。

3. 另外，我建議你未來的投資最好用分注或月供模式進行。因為你似乎對定平貴，唔係太有經驗。這樣做，可以減少你買貴貨風險。

至於新資金，我建議都係投資優質股。因為現時租金回報率不高，投資股市值博率會較好。另外，我建議你新資金，集中在一些平穩增長股上，因為你現時組合已有不少潛力股，會令組合風險過高。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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