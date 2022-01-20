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【消費陷阱】唔想名牌衣物縮水變形　出外洗衫3大要點你要知

個人增值 15:45 2022/01/20

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名牌衣服每件價錢都要「成千上萬」，難免擔心自己洗的話會令衣服變形，不過估唔到傳統洗衣店都會遇上同類問題，而且仲有機會遺失衣物。大家應該要如何避免出外洗衫的陷阱呢？馬上了解消委會3大建議。

傳統洗衣3大中伏位　名牌衣物全數遺失

消委會近日公布市民惠顧洗衣服務的投訴個案，發現有3大中伏位，包括是使用電子儲物櫃交收時，衣物全數遺失；乾衣機未能運作，需要再拍卡扣錢；以及到傳統洗衣店時，皮褸洗後衣領縮水。不過，事件發生後客人未能得到應得的賠償，其後聯絡消委會跟進。

其中一個案件是投訴人惠顧電子儲物櫃交收磅洗及乾洗衣物服務，但事隔10天，仍未收到取衣通知，結果等了近1個月後，該公司竟通知她2件名牌衣物全部遺失，而這兩件衣服均超過1,000元，要求該公司賠償。

經過投訴人向消委會投訴後，最初該公司口頭同意會按要求的金額作賠償，但卻一直以未有負責人簽發支票為理由，遲遲未答覆何時辦理。消委會隨即向該公司了解，經過多番交涉，終在去年11月中旬通知投訴人取回支票，個案擾攘接近4個月終順利解決。

■消委會提出3大出外洗衫建議■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

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