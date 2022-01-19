想寄電器到海外？　一文看清寄電器攻略（內附小米家電例子）

電器一向是許多人送禮的熱門首選，不少人聽聞寄電器的要求十分複雜，今次我們以熱門小米家電作例子，與大家分享了各類電器的寄件攻略！

最簡單分辦電器可不可以寄到海外的重點是電源插頭，部分電器需要接駁電源才可以使用，有些可以在充電後無綫使用。

【想從香港寄iPhone到海外但驚拒收？ 寄含鋰電池電子產品到海外注意事項：按此】

以小米家電產品為例，以下幾款電器都是需要接駁電源才可以使用，這類電器在無電源情況下不會自動開啟，所以無論寄空運或海運都不會被當成含電池的危險品，亦沒有特別的數量限制：

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相反，以下幾款都是屬於無綫電器，因為有內置鋰離子電池，所以只需要用配置的充電綫充電後，便可以無綫使用：





對於有內置鋰離子電池的電器，大部分船公司和航空公司都要求寄件人提供產品安全報告Material Safety Data Sheet（MSDS），如果客人選擇船運的話，更加要向船公司提供相關的測試報告和海運證書，經核實後才可以安排電器貨物上船。

如果只是透過快遞公司寄送小包裹，並含有不多於2件的含鋰離子電池電器，可以參考以下的條件，如果符合的話，一般可經快遞公司寄送到海外：

電池淨重量少於5公斤

電器貨件內不得承載多於2顆電池，而電池須連同原有電子產品包裝或安裝於產品之內

電池容量必須少於100Wh

電池不應有損壞、有缺陷或是曾被原廠召回修理

如已經沒有原包裝， 記得要用非導電膠帶覆蓋接觸點，並用堅固的外層包裝

要注意不同國家對於入口內置鋰離子電池電器的要求有所不同。如果在沒有相關文件下寄送含電池的危險品，可能會被船公司或航空公司罰款，甚至觸犯法律。另外，以任何運送方式寄送純電池如行動充電器（Portable charger）、濕電池如汽車電池等都是禁止的。

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