【品味投資】蘇富比拍賣Karl Lagerfeld遺物　Chanel「返工袋」高估價23倍成交

時裝界傳奇人物Karl Lagerfeld有着「時尚老佛爺」的稱號，他在2019年病逝，生前喜歡收藏不同類型的物品，包括服飾、手袋、家品、名車等。蘇富比拍賣行（Sotheby's）在2021年首次舉行了老佛爺的「故藏拍賣會」，拍賣品超過1,000件。在巴黎進行的第二部分拍賣中，多款拍賣品都以超出最高估價成交，可見老佛爺的收藏品非常受大眾歡迎。

黑色Chanel鱷魚皮手袋以88萬港元成交

在拍賣會中，最令人矚目的拍品為Lagerfeld工作時經常使用的2010年黑色Chanel鱷魚皮手提包，它以高出最高估價23.6倍成交，最終成交價為88.3萬港元。這一款黑色Chanel鱷魚皮手袋的特別之處是掛有老佛爺在2011年FIAC照片通行證以及Chanel Paris-Bombay 2011/12 Metiers d'Art表演的標籤牌，展現出Karl留下的痕跡和記憶。

第三部分拍賣將於3月舉行

Karl Lagerfeld故藏拍賣會已於2021年12月舉行了第一及第二部分的拍賣，在這兩部分的拍賣內容主要是Karl的衣服和家居藝術品。從蘇富比拍賣行的網站顯示，今年3月將會於德國科隆舉行第三部分的拍賣，不過詳情尚待公布。

■5件Karl Lagerfeld老佛爺手袋及衣物紀念品■

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責任編輯：區祖飛

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