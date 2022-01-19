借錢做首期？　按揭申請分分鐘被拒批

「置業難」對不同的人有不同的意思，有些人是只有足夠資金作首期、但應付不了按揭。有些人則是相反，有足夠收入應付按揭還款，卻沒有足夠的首期；部分較高收入，不介意外付利息的準買家，可能會想到以借貸解決首期問題，但要留意，如果首期是以借貸取得，可能引發銀行拒批樓按申請。

【月入6萬都需要資助置業？按此】

在現行的按揭指引下，樓價1,000萬元以上住宅的銀行按揭成數上限只有5成。以一個樓價1,200萬元的「中價物業」為例，買家即使是自用、有充足收入、無其他欠款；按揭成數上限亦只是5成，即可借600萬元，買家需自備首期600萬元。對不少家庭來說，可能出現「按揭供得起，首期付不出」的尷尬現象。

由於市場資金充裕，私人貸款（尤其是稅貸）的利率相宜，部分首期不足，但收入可觀的準買家可能會打算借取私貸，充當（部分的）首期。但要留意，銀行的按揭申請表一般會要求申請人申明首期來源，可接受的包括「儲蓄」、「投資所得」、「家人贈送」等。但「借貸」卻不是可接受的來源。由於申請按揭時，申請人需要同意銀行查閱信貸報告，正規的貸款基本上一覽無遺。銀行如發現按揭申請人在近期有大額借款，很可能會拒批按揭。

不實陳述或需負上刑責

當然，部分人可能有迴避的方案，令銀行便難以發現按揭申請人首期來自借貸。但要留意，嚴格而言，向銀行申請貸款時作出不實陳述，一旦被發現，銀行有權以借款人違約為由，作出Call loan，借款人甚至可能負上刑事責任。

另外要說明的是，樓按申請人可能本身有其他借款，只要不是用於充作首期的話，並不會直接引發銀行拒批。但要留意任何債務的還款，均會直接影響按揭供款與入息比率及壓力測試的計算、令可借入的按揭金額減少。對於收入僅僅可通過樓按壓力測試的準買家來說，較穩妥的處理方式，是在申請樓按前，先行償還其他債務，以減少對樓按壓力測試的影響。

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