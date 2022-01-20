【貧富懸殊】全球10大富豪疫下日均增百億身家　樂施會倡徵99%「暴利稅」

樂施會（Oxfam）早前發表報告指，新冠疫情期間，貧富懸殊加劇，全球10大富豪擁有的財富在過去兩年翻倍，合共擁有財產增至1.5萬億美元（約11.66萬億港元），主因是受惠股票和房地產價格飆升，擴大貧富差距。自疫情以來，每隔26小時便有一名新億萬富豪誕生，但與此同時，逾1.6億人陷入貧困。

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樂施會在2022年世界經濟論壇會議前針對疫情加劇的不平等發表報告，新冠疫情期間，貧富懸殊加劇，全球10大富豪擁有的財富在過去兩年由7,000億美元（約5.44萬億港元）躍升至1.5萬億美元，平均每日增加13億美元（約101億港元）。但與此同時，全球99%人口因疫情受影響而收入減少，更有1.6億人陷入貧困。

《衛報》根據福布斯數據，比較全球10大富豪的財富增長，在疫情爆發的前20個月，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）財富增長10倍，達到2,940億美元，超過亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），成為世界首富。



在美股科技股飆升的時期，貝索斯的淨財富增長67%至2,030億美元，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的財富翻倍，達1,180億美元，而微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）的財富則增長31%至1,370億美元。

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樂施會將這種不平等稱為「經濟暴力」，每日有2.1萬人因缺乏醫療護理、性暴力、飢餓和氣候變化而喪命。這場疫情已令1.6億人陷入貧困，敦促各國展開稅務改革，並建議針對全球10大富豪就新冠疫情期間的財富增長徵收單次99%「暴利稅」，為全球疫苗生產、醫療護理、氣候問題和減少性暴力提供資金，以挽救生命。樂施會表示，即使徵收99%的稅，10大富豪的收入也仍然較疫情前多80億美元。

責任編輯：李瑩

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