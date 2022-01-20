【美股調查】Meme股熱潮不再　千禧一代最愛投資甚麼美股？

2021年GameStop（美：GME）、AMC（美：AMC）等Meme股大熱，受到不少Z世代（Generation Z，1996年後出生）追捧，踏入2022年，千禧一代又最愛投資甚麼？

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美國金融科技機構Apex Clearing於去年年底發表2021年第四季度Z世代投資者展望數據，數據調查Z世代在2022年最愛投資甚麼美股，結果顯示，他們對科技股仍感興趣，但對Meme股的興趣就逐漸下降。

所謂的Meme股是指該企業的股票突然在網上受到吹捧，股價在短期內飆升，2021年被炒熱的Meme股就有GameStop及AMC等。雖然Meme股熱潮不再，不過科技股與去年一樣，仍然是Z世代的首選，包括Tesla（美：TSLA）、Apple（美：AAPL）等股票依然霸佔着熱門股的前列位置。

元宇宙及電動車股成Z世代投資者新寵

調查指，Z世代除了愛科技股，亦對近日爆紅的元宇宙概念感到相當有興趣。早前Facebook改名為Meta推動元宇宙計劃，開始吸引年輕投資者對虛擬世界的注意力。以綫上遊戲平台Roblox（美：RBLX）為例，其平台被視為與元宇宙概念最接近，因此熱門排名由第72位上升至36位。

此外，現時不少企業都為開拓元宇宙鋪路，早前Nike（美：NKE）收購虛擬時尚品牌RTFKT Studios，準備在虛擬世界製造NFT和運動鞋，令不少投資者都對Nike股票興趣大增，Nike排名從第44位上升至第39位。

電動車股是另一個行業能吸引Z世代投資者的眼光，除了行業龍頭Tesla仍然是最多人持股的股票外，被視為Tesla對手的Rivian（美：RIVN）亦受Z世代支持。去年第三季度Rivian並沒有排名，但自去年11月上市後，在上年第四季度一入榜已名列第44位。其他電動車股包括Lucid（美：LCID）、蔚來汽車（美：NIO）都愈來愈多人持股，分別排第10及第8位。

■20隻Z世代最愛持有美股■

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責任編輯：嚴熹曼

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