【消費優惠】DONKI淘大店開幕優惠　一幻拉麵消費每滿$100送$100現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. DON DON DONKI：淘大商場店開幕優惠

為慶祝淘大商場店開幕，由1月20日至2月6日推出DON DON DONKI開店優惠，多款產品都有優惠。數量有限，售完即止。

另外，由1月20至23日每日首250位顧客消費滿800元，送限量版布袋1個，每日限量250個，先到先得，送完即止，每位顧客限換領一個。

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在1月20至23日期間，即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員，即送禮品一份。

如於1月23日晚上10時或之前，於淘大商場店內拍下情熱價格商品的照片，出示該照片及該店當日收據可於淘大商場店顧客服務部換取小禮物一份。名額300個，先到先得，送完即止。

分店地點：九龍灣淘大商場第3期一樓F188-204

營業時間：早上8時至凌晨1時（1月20日早上10時正式開幕）

2. 一幻拉麵：消費每滿$100送$100現金券

現凡於任何一間一幻拉麵惠顧堂食或外賣消費每滿100元，即可獲贈100元現金券；每消費每滿200元，即可獲200元現金券，如此類推。

需要注意的是，金額只按堂食／外賣消費總額計算，堂食的加一服務費並不計算在內。

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另外，現金券有效期一個月，由發出日起一個月內，於任何一間分店堂食消費時使用。每筆堂食消費滿200元（服務費不計算在內），可使用100元現金券；消費滿400元可使用200元現金券，如此類推。

而現金券不適用於任何堂食套餐，也不可與其他堂食優惠或折扣同時使用。

分店一覽

3. 八月堂上水店：買6件可頌享75折

為慶祝八月堂上水店開幕，由1月22日至31日，凡於上水店購買一盒6件可頌禮盒，即享75折優惠。

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值得注意的是，開張期間上水分店每人限買一盒6件。每日限量，售完即止，而贈送口味為價低款贈。

地址：上水中心2樓2045-46舖

營業時間：上午11時至晚上9時

撰文：hket小編

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