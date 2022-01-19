  • 18°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022壬寅虎年】中信里昂風水指數：恒指虎年夏秋見低位再高收　看好屬水屬木板塊

個人增值 17:50 2022/01/19

分享：

【2022壬寅虎年】中信里昂風水指數：恒指虎年夏秋見低位再高收　看好屬水屬木板塊

中信里昂每年都會發表「風水指數」，以玄學角度分析大市走勢。中信里昂表示，2022年為壬寅虎年，恒生指數屬土雞，預測今年將會開門紅、而全年低位於3月和9月，其餘時間向好，並會以全年高位收尾。

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運 鼠、牛、虎、兔篇：按此

恒指全年將會高收

今年為水虎年，該行將水虎與恒指土雞合八字來預測恒指每月走勢。該行料，恒指今年將有一個「開門紅」，至3月形勢轉下，之後穩定增長並在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好轉，一路增長進入冬季。據該行分析，恒指全年低位將於3月和9月，其餘時間向好，冬季以後，恒指將以高收來迎接下一個新春。該行解釋指，恒指的幸運元素是火與木，所以水虎年表中的諸多木行將有利本港市場。

■恒指虎年走勢預測■

    點擊圖片放大

【PayMe推群組利市功能 派5封電子利市即送28元獎賞：按此

看好屬水行業　八字缺金不利金融

板塊方面，該行看好今年屬水的行業，如貿易、航運、船運等，將在今年有所斬獲，在夏季進入穩定期，待酷暑消散後將再度上行。而八字中木行充盈，教育和服裝等行業將脫出困局，迎來轉機。

不過，今年八字缺金，預料會為金融市場帶來挑戰，而到夏季後，尤其是10月，料金屬行業相關的股票會有更佳發展，但在11月及12月漸回落。另外，建築及房地產等土類行業在年初和年終業績沉滯，但年中其他時間均有穩健的投資機會。對科技及公用事業等火類行業而言，春末夏初運勢最佳。

■虎年五行板塊預測■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

更多農曆新年辦年貨換新鈔攻略，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 2022壬寅虎年

最新專欄文章 更多

【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖事業運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
今日
【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖事業運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
中信里昂 經濟 股票 恒生指數 農曆新年 貿易 風水

上一篇文章

【大灣區】內地招收港澳台地區研究生　2月10日起網上報名

下一篇文章

【NFT】唔使加密貨幣都買到！　Coinbase接受Mastercard購買NFT
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港
【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」
【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款