▲ 【2022壬寅虎年】中信里昂風水指數：恒指虎年夏秋見低位再高收 看好屬水屬木板塊

中信里昂每年都會發表「風水指數」，以玄學角度分析大市走勢。中信里昂表示，2022年為壬寅虎年，恒生指數屬土雞，預測今年將會開門紅、而全年低位於3月和9月，其餘時間向好，並會以全年高位收尾。

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恒指全年將會高收

今年為水虎年，該行將水虎與恒指土雞合八字來預測恒指每月走勢。該行料，恒指今年將有一個「開門紅」，至3月形勢轉下，之後穩定增長並在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好轉，一路增長進入冬季。據該行分析，恒指全年低位將於3月和9月，其餘時間向好，冬季以後，恒指將以高收來迎接下一個新春。該行解釋指，恒指的幸運元素是火與木，所以水虎年表中的諸多木行將有利本港市場。

■恒指虎年走勢預測■

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看好屬水行業 八字缺金不利金融

板塊方面，該行看好今年屬水的行業，如貿易、航運、船運等，將在今年有所斬獲，在夏季進入穩定期，待酷暑消散後將再度上行。而八字中木行充盈，教育和服裝等行業將脫出困局，迎來轉機。

不過，今年八字缺金，預料會為金融市場帶來挑戰，而到夏季後，尤其是10月，料金屬行業相關的股票會有更佳發展，但在11月及12月漸回落。另外，建築及房地產等土類行業在年初和年終業績沉滯，但年中其他時間均有穩健的投資機會。對科技及公用事業等火類行業而言，春末夏初運勢最佳。

■虎年五行板塊預測■

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責任編輯：李瑩

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