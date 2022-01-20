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【網上熱話】英國作家兼職排隊黨3年 時薪212元　仲有你估唔到嘅福利！

個人增值 12:45 2022/01/20

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排隊等候是香港人的日常，例如購買演唱會門票、買限量版產品、在餐廳等位、交文件都要排隊，更可能有「排隊黨」出現。不過，英國也可找到「排隊黨」的蹤影！英國一個歷史小說作者3年以來兼職替人排隊，時薪可達20英鎊（約212港元），最高更可一天賺到160英鎊（約1,700港元）。

Freddie Beckitt來自西倫敦區，他本身是歷史小說作者，成為「排隊黨」的資歷已經3年，專在一些非常受歡迎的活動替人排隊，客戶既有年輕家庭，也有領取養老金的長者。他的客戶是一些不介意花錢卻不願花時間的人，Beckitt會在接到訂單之後替他們排隊，並收取每小時20英鎊薪金工作，幫助他們省下等待時間。

要有耐性　要抵得寒冬炎夏

Beckitt曾經幫人排過在博物館舉行的Christian Dior藝術展、劇院表演節目，還有商店的年度購物日、聖誕購物日等。他表示，Christian Dior藝術展的那一次是為幾位60多歲左右的有錢人排隊。雖然他們付了8小時薪金，但實際上只等了3小時，直到顧客來到取得門票之後，工作便算完成。於是，他就有了幾個小時有薪逛博物館的「福利」。

然而，Beckitt排隊的時候，除了要有耐性，也要抵受冬天的寒冷、或是夏天的炎熱天氣。不過，由於當地會在夏季舉行很多大型活動和展覽，所以是他的工作旺季。

除了兼職做排隊，Beckitt也會透過網站接洽其他工作，包括看顧寵物、包裝、搬屋助手、送件員、園藝等等。然而，他認為替人排隊是世界上最容易的工作，「它不需要任何技術或者辛苦工作，所以我認為最多只可以賺到20英鎊的時薪。」加上，這份工作可以幫助他安排時間寫作之餘，也可賺外快，而他的家人也覺得排隊工作很有趣。

 

責任編輯：李伊洛

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