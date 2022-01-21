購物旺季有望延長　電商應如何在新一年捕捉商機？

傳統上，年末是歐美的購物旺季，先後有黑色星期五（Black Friday）、網路星期一（Cyber Monday）及聖誕節等多個購物節日，消費者紛紛從各大購物及電商網站尋找心頭好，同時亦是商家不容錯失的銷售高峰期，全球電商各出奇謀，透過不同的促銷及折扣活動吸引消費者，並在來自世界各地的競爭對手中突圍而出。

而在疫情的推動下，網購漸成全球主流消費模式，進一步帶動購物旺季的消費需求。根據最新發布的數字，2021年節日銷售額在11月至12月24日期間按年上升8.5%。值得留意的是，電商銷售額佔整體節日花費逾兩成，相比疫情前大幅攀升超過六成，可見購物旺季為電商帶來龐大商機，及早作出部署的商家或許已收穫豐碩成果。

不少人認為購物旺季在聖誕節過後便畫上句號，消費需求將回復正常水平。然而eBay的數據卻指出，購物熱潮並沒有在新一年起開始冷卻，反之更一直延續至整個1月。在2020年12月25日至2021年1月31日期間，eBay合共錄得31億次搜尋紀錄，相比聖誕前的水準不跌反升，反映消費者在聖誕後仍然熱衷搜羅優惠商品，令傳統購物旺季進一步延長。因此，賣家可考慮在1月甚至2月延續節日促銷活動，以在新一年實現增長。

賣家可從以下數方面着手，進一步把握節日商機：

1. 進行新年推廣活動

踏入新一年，為消費者購物提供絕佳契機，不少人搜羅心水商品協助實現新一年的鴻圖大計，例如培養新興趣或強身健體等。電商可按照自身顧客群的喜好提供個人化的推廣或購物建議，吸引他們在新一年進行購物。

2. 選擇可靠的物流方案

全球供應鏈在疫情下受到影響，尤其在需求龐大的購物旺季，電商必須擁有可靠的物流方案方能確保貨物準時運抵顧客手中。eBay和第三方合作夥伴向賣家提供端到端、「一站式」的倉儲配送物流服務，運送至全球50多個國家，其中有些方案還提供全程追蹤服務，大大節省賣家的資源和成本，同時克服歐美市場的供應鏈問題。

3. 把握冬季運動商機

隨着冬季奧運會及美國的超級碗（Super Bowl）分別將於2月展開，為電商帶來另一銷售商機。eBay的數據指出，31%的買家可能在新一年購買運動用品，亦有27%的人表示希望利用節日優惠購買超級碗相關的裝備，售賣運動用品或針對北美市場的電商可多加留意。

4. 善用「正貨保證」服務

eBay在去年年尾宣布收購提供運動鞋驗證服務的Sneaker Con，為運動鞋及其他高價值商品提供更全面的正貨保證服務，不但有助提升買家的信心，同時亦協助具信譽的eBay賣家進行認證，讓顧客可安心購買心頭好。

隨着購物旺季比以往延長，加上全球網購熱潮持續，能夠因時制宜制訂策略的電商必能在新一年先拔頭籌，帶來一個好開始。

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