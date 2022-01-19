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【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖事業運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

個人增值 17:05 2022/01/19

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即將踏入2022年壬寅虎年，生肖屬鼠、牛、虎、兔的人士，今年事業及財運如何？採取甚麼投資策略能有助爭取更佳的回報？本周請來有「玄學天后」之稱的雲文子，以奇門遁甲為大家批算虎年的事業和財運運程，今日會講解12生肖中屬鼠、牛、虎、兔運程。

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇：按此
【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇：按此
【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　猴、雞、狗、豬篇：按此

鼠：是非之年　宜分散中長綫投資

生肖屬鼠人士虎年運勢乘風破浪，縱然是「是非之年」，但是非愈多，人氣反而愈旺，有助築起更強更大的社交網絡，一些意料之外的機遇，亦因此接踵而至，努力不懈的耕耘將可換來大豐收。整體而言，今年是多勞多得、逢凶化吉之一年。要注意樹大招風，是非較多，要慎言謹行，少說話、做實事。

至於財運方面，偏財運漸趨順遂，花長時間鑽研的投資計劃，終獲回報。今年宜分散中長綫投資，再配合專家意見，就能夠增加勝算。虎年想增強運勢，可穿着紅或白色服飾，亦可佩戴波浪形的飾物。

牛：福星高照　投資宜以保本為主

生肖屬鼠人士虎年福星高照，運勢不斷增強，事業上亨通暢旺，機遇接踵而來，得「太陰星」庇佑，女性貴人主動扶持，要好好把握時機，作出不同新嘗試，勿讓大好機會擦身而過。

至於財運方面就較多波折，投資回報不如人意，正因為回報率低，容易受高風險高回報投資引誘，投資策略宜以保本為主。虎年穿着綠或白色服飾，佩戴星形及鎖鏈的飾物，亦有助增強運勢。

虎：值太歲　財運弱難聚財

生肖屬虎人士虎年值太歲，運勢明顯減弱，但未至於跌到谷底，只是較多虛象。今年事業運崎嶇險峻，公司在苦無資源的情況下，經常要處理海量問題，容易感到大壓力。但在「值太歲」之年，應「一動不如一靜」，轉工、裸辭、自立門戶創業，一概不宜，否則情況會較保持現狀更壞。

至於財運方面，今年運勢較弱難聚財，容易誤信所謂內幕消息，避免嘗試不熟悉投資項目，以減低破財風險。要化解犯太歲，佩戴馬、狗或花形的飾物，或穿着紅及啡黃色服飾，亦能夠增強運勢。

兔：偏財運弱　投資宜以保本為主

生肖屬兔人士虎年運勢反覆，但從中締造不少生機。今年事業運雖較反覆但偏旺，公司向多元化業務進發，並將獲委以重任，有望得到老闆提拔，甚至升職加薪。雖然部分十拿九穩計劃，最終或被迫剎停，心情反覆就像坐過山車。但只要堅守信念，在入秋之前就會有更好機遇。

至於財運方面，正財運勢令人滿意，但偏財運較薄弱，有可能會錯過不少黃金的投資機會，投資策略宜以保本為主，不宜太進取。注意今年日常開支，例如家居維修、生活物品方面遠遠超出預算。要減低運勢波動，可穿着紅或啡黃色服飾，或佩戴鎖鏈的飾物。

更多農曆新年辦年貨換新鈔攻略，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 2022壬寅虎年

農曆新年 投資策略 生肖

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