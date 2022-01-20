【NFT】加深認識NFT及加密貨幣　村上隆重啟太陽花NFT項目

隨着NFT（非同質化代幣）交易日漸頻繁，交易金額亦屢創新高，不少知名人士都加入分一杯羹。日本知名藝術家村上隆（Takashi Murakami）於18日在社交網站，宣布重啟「Murakami.Flower」NFT項目。

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去年3月30日的時候，村上隆曾經發行NFT創作，但推出僅11日後就宣布退出，原因是他當時並未完全了解何謂NFT藝術，亦不認識加密貨幣的背景。自去年7月開始，村上隆開始積極交易加密貨幣，也對加密貨幣與傳統貨幣之間的關係有一定的了解。雖然重啟NFT項目，但他亦提到自己比較敏感，若日後感到驚慌，亦會再次退出。

另外，村上隆亦提到有意用其著名花花圖案，製作一個類似他媽哥池（Tamagotchi）的手機遊戲。在製作手機遊戲的過程中，他聽聞CryptoPunks推出像素畫的NFT作品；同時Beeple所推出NFT作品在拍賣會以6,900萬美元高價賣出。因此，村上隆認為為手機遊戲製作的圖像亦可以用於NFT上，並期望手機遊戲可於年底上市。

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責任編輯：曹佩鈞

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