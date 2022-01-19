【隔離恩物】保誠送2000元一次性隔離現金資助　名額1000個

疫情仍然在社區爆發，為安全起見有需要人士會被送往強制隔離。保誠昨日宣布，為分擔港人在隔離期間的住宿所需物品開支，將會送上一次性2,000元的強制隔離現金資助。

保誠推出「強制隔離‧全護資助」計劃，客戶和非客戶都可以透過Pulse by Prudential健康及理財應用程式（「 Pulse 」），免費登記一次性的強制隔離現金資助，金額為2,000元。

由即日至2月28日，所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士，若於2022年3月3日或之前接獲強制檢疫令，並須於指定的檢疫中心或檢疫設施（家居檢疫（家居檢疫除外）接受連續醫療監察的強制檢疫，即可登記申領2,000港元一次性隔離資助，名額1000名，先到先得。

申請人於成功登記後，將收到官方以電話短訊（SMS）發出的成功登記記錄。

■保誠「強制隔離‧全護資助」計劃登記方法■

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強制隔離現金資助詳情



名額：1000名

資助金額：2000元

合資格登記人士：所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士

檢疫中心：竹篙灣檢疫中心、柴灣鯉魚門公園及度假村，其他根據衛生防護中心公布的最新地點

責任編輯：區祖飛

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