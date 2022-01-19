  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場奇聞】法國男返工4年太無聊致抑鬱　告前公司精神騷擾獲賠35萬

個人增值 16:30 2022/01/19

分享：

香港人工作繁忙，經常捱到周身病痛，但如果上班太過輕鬆，又是否好事？法國一位男子因為上班太無聊導致他患上心理疾病，於是決定起訴前公司，最後法庭竟然判其勝訴，更獲得約35萬元賠償。

【Uniqlo為招人才年薪提高至6800萬 人工高過CEO柳井正1.5倍：按此

法國男子Frédéric Desnard在2016年時，向法國一間香水及化妝品公司Interparfums提出訴訟，理由是因為工作太悶致抑鬱。Desnard指，前公司對他投閒置散，工作4年間從沒有人關心他是否有上班、上班期間亦沒有人跟進他的工作進度，在公司他就如透明人般。雖然Desnard年薪有8萬歐元（約70萬港元），但他認為自己長期白逗人工，沒有做到與薪金相乎的工作，而感到羞愧和沮喪。

因為上班極度無聊，Desnard甚至覺得自己被公司邊緣化，最後患上抑鬱。後來Desnard在開車時更因為精神不佳及癲癇發作，請了約半年病假，公司便以長期缺席為由解僱Desnard。

Desnard就工作無聊而導致自己健康狀況惡化，向前公司索償36萬歐元（約300萬港元），日前Desnard終於贏得官司，獲前公司賠償4萬歐元（約35萬港元），包括精神騷擾賠償5,000歐元及無效解僱賠償3.5萬歐元。法院同意工作太多單調無聊的確是一種騷擾，「悶死」與過勞雖然相反，但兩種情況都會引致心理健康出現問題，因此判處勝訴。

【疫情下唔出席公司活動 上司竟然問點解？ 打工仔可以畀咩反應？：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場福利】Uniqlo為招人才年薪提高至6800萬　人工高過CEO柳井正1.5倍
2022/01/18
【職場福利】Uniqlo為招人才年薪提高至6800萬　人工高過CEO柳井正1.5倍
【職場福利】日本Yahoo實現「全國工作」　員工任何時候都可以WFH
2022/01/16
【職場福利】日本Yahoo實現「全國工作」　員工任何時候都可以WFH
【職場福利】日本Panasonic推4天工作　部分員工仲可以WFH！
2022/01/13
【職場福利】日本Panasonic推4天工作　部分員工仲可以WFH！
【疫下職場】Meta再延後重返辦公室日期至3月底　返工必須先接種加強劑
2022/01/12
【疫下職場】Meta再延後重返辦公室日期至3月底　返工必須先接種加強劑
【職場福利】半導體業需求飆升高薪挖角　台積電員工爆2021年獲派70萬花紅
2022/01/09
【職場福利】半導體業需求飆升高薪挖角　台積電員工爆2021年獲派70萬花紅
職場文化 過勞 病假 保險索償 法國

上一篇文章

【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖事業運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

下一篇文章

【NFT】去年為拍賣行業貢獻逾10億交易額　認識3大NFT拍賣基本知識　助你發掘多一個投資平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」
【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港
【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款