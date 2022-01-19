【職場奇聞】法國男返工4年太無聊致抑鬱　告前公司精神騷擾獲賠35萬

香港人工作繁忙，經常捱到周身病痛，但如果上班太過輕鬆，又是否好事？法國一位男子因為上班太無聊導致他患上心理疾病，於是決定起訴前公司，最後法庭竟然判其勝訴，更獲得約35萬元賠償。

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法國男子Frédéric Desnard在2016年時，向法國一間香水及化妝品公司Interparfums提出訴訟，理由是因為工作太悶致抑鬱。Desnard指，前公司對他投閒置散，工作4年間從沒有人關心他是否有上班、上班期間亦沒有人跟進他的工作進度，在公司他就如透明人般。雖然Desnard年薪有8萬歐元（約70萬港元），但他認為自己長期白逗人工，沒有做到與薪金相乎的工作，而感到羞愧和沮喪。

因為上班極度無聊，Desnard甚至覺得自己被公司邊緣化，最後患上抑鬱。後來Desnard在開車時更因為精神不佳及癲癇發作，請了約半年病假，公司便以長期缺席為由解僱Desnard。

Desnard就工作無聊而導致自己健康狀況惡化，向前公司索償36萬歐元（約300萬港元），日前Desnard終於贏得官司，獲前公司賠償4萬歐元（約35萬港元），包括精神騷擾賠償5,000歐元及無效解僱賠償3.5萬歐元。法院同意工作太多單調無聊的確是一種騷擾，「悶死」與過勞雖然相反，但兩種情況都會引致心理健康出現問題，因此判處勝訴。

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責任編輯：嚴熹曼

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