【2022壬寅虎年】香港T廣場360度「圓滿」幸運之門　打卡送口罩（附更多優惠詳情）

新年即將來臨，雖然疫情未退，不過在香港仍然可以先自尋快樂。DFS集團在DFS旗下香港T廣場廣東道店由即日起至2月28日期間舉行新春企劃，包括360度「圓滿」新年攝影裝置幸運之門、賀年手工揮春工作坊以及Raze口罩換領等。

顧客由即日起至1月31日期間，凡購物滿指定金額，更可專享一系列新春體遇包括免費眼部化妝體驗和換領限量賀年精品。詳情如下 ：

RAZE口罩換領

日期：2022年1月14日至31日

活動內容：於社交平台上分享幸運之門360度攝影，即可得到Raze口罩一個。

賀年手工揮春工作坊

日期：2022年1月15日至16日、22日至23日、27日至30日

活動內容：凡任何購物滿1,500元或以上（以最多2張發票計算），即可獲得DFS賀年手工揮春（價值200元）。

限量免費眼部化妝體驗

日期：2022年1月14日至15日、23日至24日、28日至29日

活動內容：凡購物任何美妝產品滿1,500元或以上（以最多2張發票計算），即可獲得限量免費眼部化妝服務乙次（價值200元）。

賀年「㘣滿」禮盒換領

日期：2022年1月14日至31日

活動內容：凡任何購物滿5,000元或以上（以最多3張發票計算），即可獲得DFS賀年「圓滿」禮盒乙份（價值1,500元）。

賀年揮春換領

日期：2022年1月14日至31日

活動內容：凡任何購物滿港幣1,500元或以上（以最多2張發票計算），即可獲得DFS賀年揮春乙份（價值200元）。

責任編輯：陳玉蓮

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