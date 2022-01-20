【KOL收入】2021年最高收入TikTok網紅　17歲少女年收1.3億　多過麥當勞及星巴克CEO！

隨着社交媒體愈來愈普及，KOL及網紅的吸金力不容忽視。美國《福布斯》（Forbes）早前公布了2021年年收入最高的TikTok網紅KOL，冠軍KOL的年收入高達1,750萬美元（約1.36億港元），比部分知名上市公司的CEO年薪還要高！

根據《華爾街日報》報道及統計分析，2020年標普500指數成分股公司，CEO的入息中位數為1,340萬美元；而星巴克（Starbucks）的CEO於2020年收入為1,470萬美元、麥當勞（McDonald's）CEO年收入為1,080萬美元。換言之，去年收入最高TikTok網紅比CEO年收入的中位數多出410萬美元，即是3,194萬港元！

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根據《福布斯》報道指出，2021年收入最高的首5位TikTok網紅，總收入多達5,500萬美元（約4.2億港元），比起2020年的統計上升2倍。

■2021年最高年收入的TikTok網紅KOL■

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2021年年收入最高的TikTok網紅KOL，為年僅17歲的Charli D’ Amelio，她擁有多達1.33億追蹤者，是TikTok中最多追蹤者的網紅。她去年收入多達1,750萬美元（約1.36億港元），除了有廣告贊助之外，她亦與姐姐Dixie D'Amelio合資開設Social Tourist品牌，並與其他品牌合作推出聯乘產品。

去年初品牌就與Hollister合作推出產品，而Hollister母公司的CEO Fran Horowitz指出，Hollister去年9月銷售額增長近10%，主要功勞來自Social Tourist。另外，她亦有在串流平台Hulu推出節目，透過多個途徑吸金。

另外，根據網上的TikTok金錢計算機估算，Charli每刊登一個貼文，預計可獲8萬至13萬美元（約62萬至101萬港元）。

至於Charli的姐姐Dixie D'Amelio則佔據排名榜第二名，年收入亦達1,000萬美元（約7,790萬港元），TikTok追蹤人數亦有5,700萬。

責任編輯：曹佩鈞

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