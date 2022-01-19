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【2022壬寅虎年】加菲貓與為食妹大肚腩畫展　家肥屋潤迎新歲

精明消費 13:50 2022/01/19

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同樣是貓科動物，老虎威猛，貓咪可愛，因此吸引了不少人成為「貓奴」。趁着虎年，大肥貓加菲貓（Garfield）和肥嘟嘟的為食妹，今個新年將會在海港城．美術館內的「GARFATTY BELLY LAUGHS」展覽見大家。

Plastic Thing作者葉欣將會畫出為食妹和加菲貓之間的趣事，多幅「重量級」畫作會在美術館內展出，還可以買到會場限定的畫作及精品。

與此同時，海運大廈今年的賀年裝飾將以加菲貓為主題，裏面有許願樹、願望成真達摩和老虎造型的加菲貓，更可跟他們一起「打卡」，開放詳情將稍後公布。

最新展覽資訊及詳情，可瀏覽Whateversmiles官方Facebook專頁

    點擊圖片放大

Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」

  • 日期：1月20日至2月15日
  • 開放時間：上午11時至下午7時
  • 地點：海港城．美術館（尖沙咀海洋中心二階207號舖）
  • 需於網上預約，並在入場時出示訂購時段確認電郵，每節參觀時間為1小時。

預約入場網址

Garfield New Year Blessing Garden

  • 日期：1月20日至2月15日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：海運大廈地下中庭

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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