  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】去年為拍賣行業貢獻逾10億交易額　認識3大NFT拍賣基本知識　助你發掘多一個投資平台

個人增值 15:25 2022/01/19

分享：

自NFT在2021年成為新興藝術投資之後，除了網絡上有不少交易網站平台出現之外，就連拍賣行都有提供平台予一眾投資NFT的投資者進行交易。而佳士得拍賣行（Christie’s）更開創業界先河，不但成為首間以NFT形式拍賣純數碼藝術品的大型拍賣行，更首度接受買家以加密貨幣競拍。到底NFT在拍賣有着怎樣的地位？馬上為大家解開NFT拍賣資訊。

【2021年成大熱投資　NFT投資5大基本知識你又知唔知？：按此

【新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇：按此

1. 拍賣品頁面會有以下資料，它們分別代表什麼？

佳士得網站指出，NFT拍賣品上會有詳細資料，而每一件NFT作品都會有一些專門用語，我們就以NFT大熱之一的Monkey Kingdom讓大家了解它們的意思。

    點擊圖片放大


2. 拍賣行會為NFT提供真實性證明嗎?

從佳士得拍賣行的網站得知，佳士得並不會為NFT作品提供真實性證明。佳士得指，買家可以自行查閱NFT、生成NFT的區塊鏈地址及其出處紀錄，並查看與NFT相關作品和數碼資產的識別資料。

3. 未來NFT在拍賣行帶有甚麼地位？

回顧2021年3大拍賣行的年度拍賣額，NFT為他們帶來了巨額收益。蘇富比的NFT拍賣成交額已達1億美元（約7.8億港元）；佳士得拍賣行的NFT拍賣成交額達1.5億美元（約11.7億港元）；而富藝斯拍賣行首件NFT拍賣品Mad Dog Jones的《REPLICATOR》成交額亦達414萬美元（約3,229萬港元）。從2021年的交易額而言，NFT確實可以在拍賣行上帶來重要位置。

佳士得指，未來將會繼續了解並參與日新月異的NFT加密藝術發展，而且亦對NFT充滿信心，認為NFT正為數碼藝術市場開闢全新路徑。因為NFT讓拍賣行能為數碼藝術的擁有權釐定價值，從而為不受實體限制約束的媒介帶來無限可能性。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

NFT 經濟 區塊鏈 拍賣 成交 港元 香港經濟日報 文娛藝術 香港 美元

下一篇文章

【隔離恩物】保誠送2000元一次性隔離現金資助　名額1000個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」
【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港
【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款