【NFT】去年為拍賣行業貢獻逾10億交易額　認識3大NFT拍賣基本知識　助你發掘多一個投資平台

自NFT在2021年成為新興藝術投資之後，除了網絡上有不少交易網站平台出現之外，就連拍賣行都有提供平台予一眾投資NFT的投資者進行交易。而佳士得拍賣行（Christie’s）更開創業界先河，不但成為首間以NFT形式拍賣純數碼藝術品的大型拍賣行，更首度接受買家以加密貨幣競拍。到底NFT在拍賣有着怎樣的地位？馬上為大家解開NFT拍賣資訊。

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1. 拍賣品頁面會有以下資料，它們分別代表什麼？

佳士得網站指出，NFT拍賣品上會有詳細資料，而每一件NFT作品都會有一些專門用語，我們就以NFT大熱之一的Monkey Kingdom讓大家了解它們的意思。

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2. 拍賣行會為NFT提供真實性證明嗎?

從佳士得拍賣行的網站得知，佳士得並不會為NFT作品提供真實性證明。佳士得指，買家可以自行查閱NFT、生成NFT的區塊鏈地址及其出處紀錄，並查看與NFT相關作品和數碼資產的識別資料。

3. 未來NFT在拍賣行帶有甚麼地位？

回顧2021年3大拍賣行的年度拍賣額，NFT為他們帶來了巨額收益。蘇富比的NFT拍賣成交額已達1億美元（約7.8億港元）；佳士得拍賣行的NFT拍賣成交額達1.5億美元（約11.7億港元）；而富藝斯拍賣行首件NFT拍賣品Mad Dog Jones的《REPLICATOR》成交額亦達414萬美元（約3,229萬港元）。從2021年的交易額而言，NFT確實可以在拍賣行上帶來重要位置。

佳士得指，未來將會繼續了解並參與日新月異的NFT加密藝術發展，而且亦對NFT充滿信心，認為NFT正為數碼藝術市場開闢全新路徑。因為NFT讓拍賣行能為數碼藝術的擁有權釐定價值，從而為不受實體限制約束的媒介帶來無限可能性。

責任編輯：區祖飛

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